गैरी कर्स्टन ने क्यों छोड़ा पाकिस्तान के हेड कोच का पद ? अब खुद किया बड़ा खुलासा

भारत और पाकिस्तान के बाद गैरी कर्स्टन को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है.

Gary Kirsten

गैरी कर्स्टन को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है. इससे पहले वह भारत और पाकिस्तान की टीम के भी हेड कोच रह चुके हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका था और उन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. गैरी कर्स्टन ने अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच का पद छोड़ने को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 2011 में वनडे विश्व कप चैंपियन बनाने में बतौर कोच अहम रोल निभाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी गैरी कर्स्टन को टी20 विश्व कप 2024 से पहले दो साल के अनुबंध पर व्हाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच बनाया था. कर्स्टन ने मुश्किल से छह माह के बाद अपना पद छोड़ दिया था. पूर्व दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच का पद छोड़ने का कारण बताया है.

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पीसीबी के दखलअंदाजी की वजह से छोड़ा पद: कर्स्टन

गैरी कर्स्टन ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के दखलअंदाजी की वजह से उन्होंने टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया था. कर्स्टन ने कहा है कि टीम के मामलों में बाहरी दबाव का स्तर इतना ऊंचा था कि खिलाड़ियों के साथ एक स्थिर माहौल बनाना बेहद मुश्किल हो गया, दखलअंदाजी का स्तर बहुत ज्यादा था जिसने मुझे परेशान किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी उस स्तर पर ऐसा देखा है.

बकाया राशि और बार-बार अनुबंध तोड़ने का आरोप

उन्होंने कहा कि जब नतीजे टीम के हिसाब से नहीं होते, तो कोच अक्सर आसान निशाने पर होता है, ऐसी परिस्थितियों में टीम के प्रदर्शन के लिए कोच को ही जिम्मेदार ठहराना आसान हो जाता है. इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने पीसीबी पर अनुबंध से जुड़ी अनियमितताओं, बकाया राशि और बार-बार अनुबंध तोड़ने का आरोप भी लगाया और इन कारणों को भी अपने इस्तीफे की वजह बताई.

श्रीलंका क्रिकेट के साथ कर्स्टन का दो साल का करार

भारत और पाकिस्तान के बाद गैरी कर्स्टन को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है. टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हेड कोच सनथ जयसूर्या ने हेड कोच का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद कर्स्टन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. कर्स्टन 15 अप्रैल से कार्यभार संभालेंगे, उनका कार्यकाल दो साल का है और यह 2028 में समाप्त होगा.