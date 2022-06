पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास की तबीयत खराब होने के चलते लंदन स्थित हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अब्बास को कुछ दिन पहले कोरोना हो गया था। जियो न्यूज के मुताबिक, 74 साल के अब्बास पैडिंगटन के सैंट मैरी हॉस्पिटल में भर्ती होने के 3 दिन बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब्बास उस समय कोविड-19 की चपेट में आए जब वे दुबई से लंदन जा रहे थे। उन्होंने दर्द की शिकायत की और लंदन पहुंचने के बाद उनमें निमोनिया की पुष्टि हुई।

साल 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करन वाले जहीर अब्बास की गिनती दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों में होती है। अब्बास को उनकी शानदार बल्लेबाजी तकनीक और रिकॉर्ड के कारण एशिया का डॉन ब्रैडमेन भी कहा जाता है।

जहीर अब्बास ने पाकिस्तान की ओर से 78 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 44.74 के शानदार औसत से 5062 रन बनाए जिसमें उन्होंने 12 शतक और 20 अर्धशतक जड़े। उनके नाम 62 वनडे में 47.62 के औसत से 2572 रन दर्ज हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 7 शतक और 13 अर्धशतक भी लगाए।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी आंकड़े शानदार हैं। उनके बल्ले से 459 मैचों में 34843 रन निकले जिसमें 108 शतक और 158 अर्धशतक शामिल हैं। जहीर अब्बास उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्होंने हिंदू महिला से शादी रचाई। उनकी शादी रीता लूथरा से 1988 में हुई थी।

