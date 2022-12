'साइंटिस्ट' ने कर दिखाया, भारत की जीत के बाद वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट हुआ वायरल

मीरपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया. भारत की इस जीत में रविचंद्रन अश्विन की भूमिका रही, जिन्होंने इस मैच में गेंदबाजी करते हुए छह विकेट झटके और बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाते हुए नाबाद 42 रन की पारी खेली. अश्विन के यह 42 रन उस समय आए, जब भारतीय टीम ने 145 रन का पीछा करते हुए 74 रन के स्कोर पर सात विकेट गंवा दिए थे. उन्होंने अय्यर के साथ नाबाद 71 रन जोड़कर टीम को जीत दिलाई. अश्विन की इस पारी की सराहना हो रही है. टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा…साइंटिस्ट ने कर दिखाया.

The scientist did it. Somehow got this one. Brilliant innings from Ashwin and wonderful partnership with Shreyas Iyer. pic.twitter.com/TGBn29M7Cg — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 25, 2022

भारत की जीत के बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें अश्विन लैब में प्रयोग करते नजर आ रहे हैं. सहवाग ने इस फोटो के साथ लिखा..साइंटिस्ट ने कर दिखाया, किसी तरह से मैच में हमें जीत मिली. अश्विन ने बेहतरीन पारी खेली और अय्यर के साथ शानदार साझेदारी की. सहवाग के इस ट्वीट पर लोग अश्विन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वाकई शब्द कम पड़ जाए Ashwin के लिए.. बस इतना कहना है…हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है — Rahul Sisodia (@Sisodia19Rahul) December 25, 2022

Ashwin always helps to win India, many times, he is real hero, he deserve to be part of Indian team always, Kuldeep was there but he cant perform with Bat when its required, so Ashwin will remain a Head among all the spinner. — Pankaj Sharma (@pankaj268hpt) December 25, 2022

Ashwin is one of the most intelligent cricketers of this generation viru bhai . He breathes cricket , not just while playing . When one has his Passion , Work , Love , Hobby , Entertainment and Knowledge everything as cricket , the outcome is @ashwinravi99 .THE TEST CRICKET GOAT — sainath (@s_sainathan) December 25, 2022

यह पहला मौका नहीं है, जब अश्विन ने जिम्मेदारी भरी पारी खेली है, इससे पहले टी-20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कमाल किया था. टीम इंडिया को आखिरी बॉल पर जीत के लिए दो रन बनाने थे. अश्विन ने समझदारी दिखाते हुए वाइड गेंद को पहले जाने दिया और फिर अगली गेंद पर शॉट खेलकर एक रन लिया और टीम इंडिया को जीत दिलाई.