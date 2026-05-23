हार के बाद फूट पड़ा आरसीबी के कप्तान का दर्द! बताया हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैदान पर कैसे पलटा पूरा मैच

एसआरएच के हाथों 55 रन से मिली हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार एसआरएच के गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है. बेंगलुरु अब क्वालीफायर-1 में गुजरात से 26 मई को धर्मशाला के स्टेडियम में भिड़ेगी.
Published On May 23, 2026, 12:54 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 12:54 PM IST
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया. इस हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एसआरएच के गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि एसआरएच के गेंदबाजों ने धीमी गेंदों का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया. जिसके चलते रन बनाने में मुश्किल आई. एसआरएच से मिले 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी. विराट कोहली 11 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही बना सके. बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रनों की दमदार पारी खेली. देवदत्त पडिक्कल 14 गेंदों में 21 रन बनाकर ईशान मलिंगा का शिकार बने. कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन बनाए, तो क्रुणाल पांड्या 31 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, टिम डेविड 15 रन बनाकर नाबाद रहे.
इससे पहले, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 255 रन लगाए. अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली. जबकि ईशान किशन ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, हेनरिक क्लासेन ने 212 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए.
एसआरएच के खिलाफ मिली हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके टॉप पांच बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला, और उन्होंने पहली इनिंग में पूरी तरह से दबदबा बनाया. पिच को लेकर बात करते हुए रजत ने कहा कि सच में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि धीमी बाउंसर कारगर साबित हो रही थी. एसआरएच के गेंदबाजों ने शानदार अंदाज में धीमी बाउंसर और यॉर्कर का इस्तेमाल किया. यकीनन पहले स्थान पर रहना हमारी प्राथमिकता थी. लेकिन मुझे लगता है कि पहली पारी में बहुत रन बन गए थे. इस विकेट पर मेरे हिसाब से 255 रनों का स्कोर काफी अच्छा टोटल है.
रजत ने माना कि धीमी गेंदों के खिलाफ रन बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके पांच गेंदबाजों ने धीमी बाउंसर और यॉर्कर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया. हैदराबाद का विकेट काफी अच्छा है. लेकिन जब आप धीमी बाउंसर डालते हैं और गेंद को धीमी रफ्तार के साथ फेंकते हैं. तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल होता है.
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद भी आरसीबी अंकतालिका में शिखर पर बनी हुई है. जिसके बाद अब क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. आरसीबी,जीटी और एसआरएच तीनों के पॉइंट्स 18 अंक है. लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से बेंगलुरू और गुजरात अंकतालिका में टॉप-2 पर है. वहीं प्लेऑफ की चौथी टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई है. जिसकी चार टीमें दावेदार है. इसमें राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली की टीम शामिल है.