IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • the secret behind rcb loss rajat patidar reveals srh slower bouncer trick suffered a crushing 55 run defeat

हार के बाद फूट पड़ा आरसीबी के कप्तान का दर्द! बताया हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैदान पर कैसे पलटा पूरा मैच

एसआरएच के हाथों 55 रन से मिली हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार एसआरएच के गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है. बेंगलुरु अब क्वालीफायर-1 में गुजरात से 26 मई को धर्मशाला के स्टेडियम में भिड़ेगी.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 23, 2026, 12:54 PM IST

Published On May 23, 2026, 12:54 PM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 12:54 PM IST

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया. इस हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एसआरएच के गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि एसआरएच के गेंदबाजों ने धीमी गेंदों का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया. जिसके चलते रन बनाने में मुश्किल आई. एसआरएच से मिले 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी. विराट कोहली 11 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही बना सके. बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रनों की दमदार पारी खेली. देवदत्त पडिक्कल 14 गेंदों में 21 रन बनाकर ईशान मलिंगा का शिकार बने. कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन बनाए, तो क्रुणाल पांड्या 31 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, टिम डेविड 15 रन बनाकर नाबाद रहे.

इससे पहले, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 255 रन लगाए. अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली. जबकि ईशान किशन ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, हेनरिक क्लासेन ने 212 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

हार के बाद क्या बोले रजत पाटीदार

एसआरएच के खिलाफ मिली हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके टॉप पांच बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला, और उन्होंने पहली इनिंग में पूरी तरह से दबदबा बनाया. पिच को लेकर बात करते हुए रजत ने कहा कि सच में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि धीमी बाउंसर कारगर साबित हो रही थी. एसआरएच के गेंदबाजों ने शानदार अंदाज में धीमी बाउंसर और यॉर्कर का इस्तेमाल किया. यकीनन पहले स्थान पर रहना हमारी प्राथमिकता थी. लेकिन मुझे लगता है कि पहली पारी में बहुत रन बन गए थे. इस विकेट पर मेरे हिसाब से 255 रनों का स्कोर काफी अच्छा टोटल है.

रजत ने माना कि धीमी गेंदों के खिलाफ रन बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके पांच गेंदबाजों ने धीमी बाउंसर और यॉर्कर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया. हैदराबाद का विकेट काफी अच्छा है. लेकिन जब आप धीमी बाउंसर डालते हैं और गेंद को धीमी रफ्तार के साथ फेंकते हैं. तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल होता है.

क्वालीफायर 1 में गुजरात से भिड़ेगी आरसीबी

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद भी आरसीबी अंकतालिका में शिखर पर बनी हुई है. जिसके बाद अब क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. आरसीबी,जीटी और एसआरएच तीनों के पॉइंट्स 18 अंक है. लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से बेंगलुरू और गुजरात अंकतालिका में टॉप-2 पर है. वहीं प्लेऑफ की चौथी टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई है. जिसकी चार टीमें दावेदार है. इसमें राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली की टीम शामिल है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

Related News

विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मिलाया हाथ, आखिर क्या हो गई बात

विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मिलाया हाथ, आखिर क्या हो गई बात
IPL 2026: पहले क्वालिफायर में RCB और GT की होगी टक्कर, SRH खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला

IPL 2026: पहले क्वालिफायर में RCB और GT की होगी टक्कर, SRH खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला
IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत, हारकर भी टॉप पर रही आरसीबी

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत, हारकर भी टॉप पर रही आरसीबी
हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

Latest News

travis-head-virat-kohli

विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मिलाया हाथ, आखिर क्या हो गई बात
srh-vs-rcb-team

IPL 2026: तय हो गई पहले क्वॉलिफायर की टीमें, जानें कब होगा मुकाबला

ipl-2026-points-table-20

IPL 2026: पहले क्वालिफायर में RCB और GT की होगी टक्कर, SRH खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला
srh-win-16

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत, हारकर भी टॉप पर रही आरसीबी
srh-vs-rcb-match-records

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

abhishek-sharma-81

IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने ध्वस्त किया युवराज- वॉर्नर का रिकॉर्ड, छक्कों का भी कीर्तिमान बनाया

Editor's Pick

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी SRH, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?
Chennai Super Kings Bowling Coach Eric Simons Comment on MS Dhoni Return on Ground

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
IPL 2026 Playoffs Scenario For Rajasthan Royals, Punjab kIngs, Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच
Sai Sudharsan and Shubman Gill creates History against CSK in IPL 2026

साई सुदर्शन- शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Completes 6000 T20 Runs third fastest for India Breaks Shikhar dhawan Suresh raina Rohit sharma record

शुभमन गिल ने तोड़ा धवन, रैना और रोहित का रिकॉर्ड, टी-20 में हासिल की बड़ी उपलब्धि
MS Dhoni has Gone Back to Ranchi Will Join The Team if CSK Qualifies for The Playoffs

रांची लौटे धोनी, अब तभी लौटेंगे अगर CSK प्लेऑफ में बनाएगी जगह