नई दिल्ली: विराट कोहली ने अपने लगभग तीन साल के लंबे इंतजार को समाप्त कर दिया और एशिया कप 2022 में एक प्रभावशाली अंदाज में शतक जड़ा। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में आक्रमक शुरुआत करते हुए, कोहली ने टी20 में शतक बनाने के अपने इंतजार को भी समाप्त कर दिया और केवल 61 गेंदों पर 122* रन बनाकर नाबाद रहे।

उनकी इस शतकीय पारी की वजह से, भारत ने बोर्ड में कुल 212 का स्कोर दर्ज किया।

स्टार बल्लेबाज कोहली गुरुवार रात (8 सितंबर) को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में थे, साथ ही ट्विटर पर सुपरस्टार खिलाड़ी के लिए शुभकामनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी भी कोहली की वीरता से काफी खुश थे, और उसने भारत के पूर्व कप्तान को अपनी शुभकामनाएं भेजीं।

कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर लिखा, ‘आखिरकार किंग कोहली का इंतजार खत्म हुआ।’

The great is back @imVkohli

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली, जो मौजूदा टूर्नामेंट के लिए टीम का हिस्सा हैं, ने कोहली की सराहना की और लिखा, ‘द ग्रेट इज बैक @imvkohli।’

so finally wait is over great ? by king kohli

अतीत में ओपनिंग कर चुके कोहली को एक बार फिर रोहित के आराम करने का फैसला करने के बाद पद से प्रमोट किया गया था। कोहली और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को सजा दी और 12.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़े। 2 विकेट बिखरने के बाद, कोहली के साथ ऋषभ पंत भी शामिल हो गए। जिन्होंने भारत के पूर्व कप्तान के साथ 87 रन की साझेदारी में 20 रन देकर 16 गेंदों का सामना किया।

He is finally back. @imVkohli is one of the greats. Long awaited 71st century.

Full video: https://t.co/sq1Ftg0kS6 pic.twitter.com/ocEX8AIn5r

