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Shreyas Iyer Statement: आखिरी मैच में होंगे 2 बदलाव, श्रेयस अय्यर ने दिए बड़े संकेत

दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि सीरीज पर कब्जा करके वह बहुत खुश हैं. भारत के कप्तान ने संकेत दिए कि तीसरे मैच में कुछ बदलाव हो सकते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 25, 2026, 09:17 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 09:17 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 09:17 PM IST

iyer on india victory

नई दिल्ली: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 90 रन से दमदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी को सराहा है. इसी के साथ कप्तान ने सीरीज के निर्णायक मैच में बदलाव का संकेत भी दिया.

शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (नाबाद 60) की शानदार पारियों के दम पर 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए. इसके जवाब में मेजबान टीम 17.5 ओवरों में सिर्फ 129 रन पर सिमट गई.

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टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था. दूसरा मुकाबला जीतकर मेहमान टीम ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है.

सीरीज पर कब्जा करने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘मैं बेहद खुश हूं, खासकर जिस अंदाज में हमने आज जीत हासिल की. यह पूरी टीम का शानदार प्रदर्शन था और हर खिलाड़ी ने बेहतरीन योगदान दिया. अगर बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान और तिलक ने कमाल की पारी खेली. उनके कुछ शॉट दर्शनीय थे. शुरुआत में मुझे लगा था कि 180 से 200 रन का स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन हमने 220 रन बना लिए, जो सोने पर सुहागा साबित हुआ. दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की. इसके बाद गेंदबाजों ने भी हमेशा की तरह अपनी लाइन और लेंथ पर सटीक गेंदबाजी की और विपक्षी टीम को 130 के आसपास समेट दिया. यही इस मैच की पूरी कहानी रही.’

युवा टीम के निडर रवैये पर कप्तान ने कहा, ‘क्रिकेट इसी अंदाज में खेलना चाहिए. मेरा मानना है कि सबसे अहम चीज आपका नजरिया है. पिछली पारियों या नतीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए. हमेशा आगे बढ़ते रहना और वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है. जो भी मौका मिले, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. कल एक और अवसर होगा और हम उसके लिए उत्साहित हैं.’

सीरीज का अंतिम मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा, जिसमें बदलाव की संभावना को लेकर कप्तान ने कहा, ‘आगे देखते हैं. अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है और कोच से भी बात नहीं हुई है. दुर्भाग्य से हमारे एक खिलाड़ी (प्रिंस यादव) को चोट लग गई है, इसलिए टीम में एक-दो बदलाव हो सकते हैं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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