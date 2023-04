वे फिर भी मुझे बेस्ट कैच का अवॉर्ड नहीं देते- धोनी का मजाकिया अंदाज, राहुल द्रविड़ को भी किया याद

चेन्नई: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की आईपीएल से संन्यास (MS Dhoni Retirement) लेने की चर्चाएं भले ही जोरों पर हों लेकिन विकेट के पीछे वह जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए यह तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनकी फुर्ती पर कोई असर नहीं पड़ा है. शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ धोनी ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेहतरीन विकेटकीपर (MS Dhoni Wicket-Keepar) कहा जाता है. एमए चिदंबरम स्टेडियम पर धोनी ने उम्र की बात करने वालों को चुप करवा दिया. इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों पर मजाक में यह भी कह दिया कि उन्हें बेस्ट कैच का अवॉर्ड नहीं मिला है.

चेन्नई की पिच हमेशा की तरह स्पिनर्स के लिए मददगार थी. यहां गेंद रुककर आ ही थी. पिच पर उछाल भी कम था. चेन्नए के स्पिनर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया. और धोनी का जलवा भी यहां खूब दिख रहा था. और धोनी ने दिखाया कि भले ही वह सिर्फ आईपीएल खेलते हों लेकिन उनके हुनर में कोई कमी नहीं आई है. धोनी ने हैदराबाद के कप्तान एडिन मार्करम के मुश्किल कैच को आसानी से लपका और उसके बाद मयंक अग्रवाल को जिस तेजी से स्टंप किया वह तो कमाल था. बल्लेबाज को सोचने-समझने का वक्त ही नहीं मिला और गिल्लियां हवा में लहराने लगीं.

