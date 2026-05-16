आईपीएल 2026 में पर्ची सेलिब्रेशन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. कई खिलाड़ियों ने चिट सेलिब्रेशन किया है. भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने जश्न के ऐसे तरीकों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है.
Published On May 16, 2026, 07:44 PM IST
Last UpdatedMay 16, 2026, 07:44 PM IST
आईपीएल 2026 में विकेट लेने पर गेंदबाज या फिर शतक या अर्धशतक लगाने पर कई बल्लेबाजों के जश्न मनाने का तरीका काफी अलग नजर आता है. इस सीजन पर्ची सेलिब्रेशन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. उर्विल पटेल, रघु शर्मा और आकाश सिंह ने चिट सेलिब्रेशन किया. जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में आकाश सिंह ने ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लेने के बाद एक पर्ची जेब से निकालते हुए जश्न मनाया. पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने आकाश सिंह के ‘पर्ची सेलिब्रेशन’ पर कड़ी आपत्ति जताई है. रायुडू ने जश्न के ऐसे तरीकों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है.
भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के ‘टाइमआउट’ शो में कहा कि मुझे मैच के दौरान खिलाड़ियों द्वारा चिट और संदेश निकालने का यह ट्रेंड पसंद नहीं आया. मुझे लगता है कि चिट वाले जश्न पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यह बिल्कुल बकवास है. मुझे नहीं लगता कि उन्हें वैसे भी चिट लाने की इजाजत होनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आज किस पल उनके मन में यह विचार आया. उन्हें लगा होगा कि यह बहुत जबरदस्त होगा. मैं इसे टीवी पर दिखाऊंगा, और हर कोई सोचेगा कि मैं बहुत कूल हूं. मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन दोस्तों ने उनका साथ दिया और उनसे कहा कि यह एक बहुत अच्छा विचार है. मुझे लगता है कि यह उनकी अपनी सोच है. हो सकता है कि बहुत से लोगों को यह बात पसंद न आए, लेकिन यह कुछ हद तक मजेदार और थोड़ी बकवास भी है.
आईपीएल 2026 के सीजन में आकाश सिंह को पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में खेलने का मौका मिला. जिसमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सीएसके के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी. आकाश ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और उर्विल पटेल के रूप में 3 विकेट लिए. गायकवाड़ के रूप में पहला विकेट लेने के बाद आकाश ने अपने पॉकेट से एक पर्चा निकाल कर जश्न मनाया था। पर्चे में उन्होंने लिखा था, अक्की टी20 में विकेट ले सकता है. आकाश का यह अंदाज काफी चर्चा में है और इस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कमेंट आए हैं.