Today in History- This Day That Year: टीम इंडिया आज (2 अप्रैल) अपनी वर्ल्ड कप 2011 (World Cup 2011) जीत की 10वीं सालगिरह मना रही है. 10 साल पहले आज ही के दिन भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में यह खिताब अपने नाम किया था. भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर वनडे क्रिकेट में 28 साल बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का अपना ख्वाब पूरा किया था.

इस टूर्नामेंट में स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. युवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला था लेकिन इस जीत के 10 साल बाद भी यह स्टायलिश लेफ्टहैंडर बल्लेबाज अपनी परफॉर्मेंस को बस थोड़ा-बहुत योगदान ही मानता है.

April 2, 2011 – a day when history was created! We wanted to win the WC for India & for the master @sachin_rt who carried the nation’s expectations over decades!

Indebted to be able to represent India & bring glory to our nation ?? ?? #AlwaysBleedBlue #WC2011 @ICC @BCCI pic.twitter.com/kCR7pTL6Bx

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 2, 2021