लॉर्डस और फिर लीड्स टेस्ट में सिक्योरिटी तोड़ने के बाद यू-ट्यूबर डेनियल जार्विस उर्फ जार्वो 69 भारत और इंग्लैंड के बीच केनिंग्टन ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दौरान एक बार फिर मैदान पर नजर आए।

मामला ओवल टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान जब उमेश यादव (Umesh Yadav) पारी का 34वां ओवर डाल रहे थे, तो उनके तीसरी गेंद डालने से पहले जार्विस मैदान पर उतरा और गेंद डालने की कोशिश करने लगा।

सुरक्षाकर्मियों ने जार्विस को मैदान से निकाला और इस वजह से पांच मिनट के लिए खेल को रोकना पड़ा। जहां एक तरफ कई फैंस इस घटना को मजाकिया लहजे में लिया, वहीं क्रिकेट समीक्षकों ने इस मामले को गंभीरता को उजागर किया।

मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, “मुझे लगता है कि इंग्लैंड के मैदान में कुछ लोगों को बर्खास्त करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा चूक है और ये अभी भी जारी है। अब ये मज़ाक भी नहीं।”

I think a few people need to be sacked at grounds in England. This is a very serious security lapse and it just continues. Not even a prank anymore. #Jarvo #Idiot.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 3, 2021