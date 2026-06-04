IND vs AFG: 'भारतीय युवा खिलाड़ियों का चमकने का सुनहरा अवसर...', पूर्व खिलाड़ी ने कही बड़ी बात

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट के पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने कहा यह युवाओं के लिए सुनहरा मौका है.
Published On Jun 04, 2026, 05:38 PM IST
Last UpdatedJun 04, 2026, 05:38 PM IST
India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से न्यू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने कहा है कि इस टेस्ट में टीम इंडिया के पास टेस्ट क्रिकेट की अपनी कमियों को दूर करने और भविष्य की नींव रखने का एक बड़ा अवसर है।
जियोहॉटस्टार पर सबा करीम ने कहा, “भारत-अफगानिस्तान टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में नए तरीके से तैयार हो रही टीम के लिए इस टेस्ट में भविष्य की नींव रखने का बड़ा मौका होगा। टीम इंडिया अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की दिक्कतों को ठीक कर सकती है।”
करीम ने कहा, “भारतीय टीम को घरेलू मैदानों पर फिर से अपना दबदबा कायम करने की जरूरत है, और इस मैच को उभरती हुई प्रतिभाओं को परखने के एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “भारत अब ऐसे मोड़ पर आ गया है, जहां उसे अपने टेस्ट क्रिकेट पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। खासकर घरेलू मैदानों पर, जहां अब उसका दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के लिए नए संतुलन को आजमाने और युवा खिलाड़ियों को परखने का एक बेहतरीन मौका है।”
करीम ने कहा, “टीम में कुछ बहुत ही शानदार युवा प्रतिभाओं को जगह दी गई है। यहां अच्छा प्रदर्शन करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें भविष्य की सीरीज, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बड़ी घरेलू सीरीज के लिए चुने जाने का मौका मिलेगा। भारतीय टेस्ट क्रिकेट जिस मुकाम पर खड़ा है, उसे देखते हुए यह एक बड़ा मौका है। यह सिर्फ मैच जीतने की बात नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक टीम तैयार करने की बात है।”
टीम की गेंदबाजी का जिक्र करते हुए करीम ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज को कमान संभालनी चाहिए। इंग्लैंड दौरे पर जिस तरह से सिराज ने गेंदबाजी की थी, उससे यह साफ हो गया था कि उनमें जिम्मेदारी उठाने की पूरी काबिलियत है। उनके पास गति, आक्रामकता और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत है। हालांकि, उन्हें दूसरे छोर से भी सहयोग की जरूरत होगी। सिराज युवा गेंदबाजों को राह दिखा सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं।