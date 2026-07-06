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यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप, लेकिन उम्मीद है स्पेन के खिलाफ मुकाबला अंतिम नहीं होगा: रोनाल्डो

डलास: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोमवार को कन्फर्म किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे हैं. ‘सिन्हुआ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच से पहले रोनाल्डो ने...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 06, 2026, 11:37 AM IST

Published On Jul 06, 2026, 11:37 AM IST

Last UpdatedJul 06, 2026, 11:37 AM IST

डलास: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोमवार को कन्फर्म किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप होगा. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे हैं.

‘सिन्हुआ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच से पहले रोनाल्डो ने पत्रकारों से कहा, ‘यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्पेन के खिलाफ मैच मेरा आखिरी गेम न हो. मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वर्ल्ड कप खराब रहा है. मैं पहले ही तीन गोल कर चुका हूं. देखते हैं कि मैं इस मैच में एक और गोल कर पाता हूं या नहीं.’

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41 साल के रोनाल्डो ने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए थे. वहीं, राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी को गोल में तब्दील किया था, जो उनका वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में पहला गोल रहा. उन्होंने 2006 में जर्मनी में अपने डेब्यू के बाद से लगातार छह वर्ल्ड कप में गोल किए हैं, और 11 वर्ल्ड कप गोल के साथ वे लगातार छह संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

रिटायरमेंट के बारे में बार-बार पूछे जाने पर, रोनाल्डो ने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनका होगा. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं खेल रहा हूं या नहीं, इस नेशनल टीम में मेरा हमेशा एक जरूरी रोल रहेगा. सच कहूं तो, स्पेन के खिलाफ होने वाले मैच में जो भी हो, मैं साफ मन से जाऊंगा और अपना 100 प्रतिशत नहीं, बल्कि एक हजार प्रतिशत देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फुटबॉल को मैंने अपना सब कुछ दिया है. जैसा कि मैंने सालों पहले कहा था कि मुझे कब तक खेलना है, यह मुझे ही तय करना होगा.’

रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 232 मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 146 इंटरनेशनल गोल किए हैं. उन्होंने अपने देश को यूरो 2016 में पहला बड़ा खिताब जिताया था. वहीं, 2019 और 2025 में पुर्तगाल को यूईएफए नेशंस लीग ट्रॉफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी.

टूर्नामेंट के बारे में बताते हुए रोनाल्डो ने फैंस के पैशन की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘यह वर्ल्ड कप लोगों के पैशन से पहचाना गया है. न सिर्फ इतने बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का हमारा पैशन, बल्कि हर जगह फुटबॉल फैंस का पैशन. सुबह नाश्ते में मैं वेनेजुएला और कोलंबिया के लोगों से मिला, जिन्होंने मुझे अपनी कहानियां सुनाईं. मुझे देखकर उनमें से कई लोगों की आंखों में आंसू थे. यही सबसे ज्यादा मायने रखता है. जिंदगी इसी के बारे में है.’ अपने करियर में कुल मिलाकर, रोनाल्डो ने क्लब और देश के साथ 976 गोल किए हैं और 1,000 गोल के आंकड़े का पीछा कर रहे हैं.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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