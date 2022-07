एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में दर्शकों और प्रशंसको के बीच और हर्षोउल्लास और भरपूर आनंद उठाते हुए देखा गया है। हालाँकि, खेल के पहले दिन में ऐसा नहीं था क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी क्रम बिखरता हुआ नजर आया था। एक समय तो ऐसा आया जब भारत अपनी पहली पारी में सिर्फ 98 रनों पर 5 विकेट खो चुका था। लेकिन तभी ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा के बीच छठे विकेट के लिए 222 रनों की धमाकेदार साझेदारी देखने को मिली, जिसके चलते भारत एक बार फिर अपनी रनों की पटरी पर वापस आ गया।

रिषभ पंत, जो अपने धुआंधार और आतिशी अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 111 गेंदों में ताबड़तोड़ 146 रन बनाए और टेस्ट मैच में एक पारी के भीतर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वही दूसरी ओर, जडेजा ने पंत का साथ देते हुए अपनी दमदार साझेदारी निभाई और रिषभ के आउट होने पर पारी को काफी शानदार तरीके से संभाला, जिसके चलते भारत को 416 के जैसे बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। जडेजा ने 194 गेंदो का सामना करते हुए 13 चौकों की मदद से 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली।

इस बीच साउथ अफ्रीका के MR. 360 कहे जाने वाले पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिवीलियर्स ने इस शानदार खेल पर अपना विचार साझा करते हुए कहा, ‘जडेजा और पंत के बीच ‘आक्रमण साझेदारी’ देखने को मिली है, जो मैंने लाल गेंद के खेल में बहुत कम अक्सर देखी है।’

एबी डिवीलियर्स ने रिषभ पंत और रवीन्द्र जडेजा की बल्लेबाजी पर तारीफ करते हुए ट्वीट किया ‘घर नहीं गया है और अधिकांश क्रिकेट एक्शन से चूक गया है। अब हाइलाइट देखना समाप्त किया। @RishabhPant17 और @imjadeja की वह पलटवार साझेदारी ठीक वैसी ही है जो मैंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक देखी है!’

Haven’t been home and missed most of the Cricket action. Finished watching the highlights now. That counterattack partnership from @RishabhPant17 and @imjadeja is right up there with the best I’ve ever seen in Test Cricket!

— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) July 4, 2022