मुझे इसी दिन का इंतजार था... रोहित- कोहली का नाम लेकर इमोशनल हुए सैमसन, जानें क्या कहा ?

वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर आठ मुकाबले में सैमसन ने 50 गेंद में नाबाद 97 रन बनाए जिसके दम पर भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की.

Sanju Samson

संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर आठ मुकाबले में 50 गेंद में नाबाद 97 रन की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारत का अब पांच मार्च को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा. वहीं भारत को टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने वाले संजू सैमसन ने रविवार को स्वीकार किया कि ‘अगर नहीं हुआ तो क्या होगा’ जैसे ख्याल उनके दिमाग में लगातार आते रहे लेकिन उन्होंने हर गेंद पर फोकस करके बल्लेबाजी की. उन्होंने इस पारी के बाद भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली का खास जिक्र किया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर आठ मुकाबले में सैमसन ने 50 गेंद में नाबाद 97 रन बनाए जिसके दम पर भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की. सैमसन ने मैच के बाद प्रसारक से कहा, यह सवाल तो हमेशा चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. उन्होंने कहा, लेकिन जब भी वह ख्याल आता था तो मैं खुद को वर्तमान में ले आता और गेंद को देखकर, खुद पर भरोसा रखकर खेलता रहा.

Add Cricket Country as a Preferred Source

‘विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सीखा है’

सैमसन ने कहा कि उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एम एस धोनी से लक्ष्य का पीछा करना सीखा है. उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से यह प्रारूप खेल रहा हूं, दस बारह साल से आईपीएल और एक दशक से देश के लिये खेल रहा हूं, अंतिम एकादश में नहीं रहने पर भी डगआउट से देखकर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सीखा है.

‘मुझे इसी दिन का इंतजार था’

उन्होंने कहा, यह मेरे कैरियर के सबसे बड़े दिनों में से एक है, मेरे लिये यह सब कुछ है, जिस दिन से खेलना शुरू किया, देश के लिये खेलने का सपना देखा था, मुझे इसी दिन का इंतजार था.

हम सेमीफाइनल के हकदार थे: सूर्या

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिला और यह भी कहा कि भारत टी20 विश्व कप सेमीफाइनल खेलने का हकदार था. सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रसारक से कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, यह क्वार्टर फाइनल की तरह था, जिस तरह से टीम खेली, वह शानदार था.

उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, संजू काफी मेहनत कर रहा था और इसका उसे फल मिला. उन्होंने कहा, हम जिस तरह से पहले मैच से खेल रहे हैं, हम सेमीफाइनल के हकदार थे,अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे, मुंबई जायेंगे और वहां जाकर ही देखेंगे कि क्या करना है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/