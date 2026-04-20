IPL 2026: तिलक वर्मा का तूफानी शतक, अश्वनी ने गेंद से बरपाया कहर, मुंबई की बड़ी जीत

तिलक वर्मा के नाबाद तूफानी शतक (101*) और अश्वनी कुमार (04/24) की घातक गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार जीत दर्ज की है. मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में लगातार चौथी हार के बाद जीत मिली है, वहीं इस सीजन की मुंबई इंडियंस की यह दूसरी जीत है. मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया. यह इस सीजन रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी है. तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

मुंबई इंडियंस की टीम ने सोमवार को अहमदाबाद में खेले गए मैच में तिलक वर्मा के 45 बॉल में नाबाद 101 रन की पारी से 20 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन बनाए. गुजरात टाइटंस की टीम इसके जवाब में 15.4 ओवर में 100 रन पर ही सिमट गई. मुंबई इंडियंस की टीम इस जीत के साथ चार अंक लेकर प्वॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गई है. गुजरात की टीम तीन हार के साथ छठे स्थान पर है.

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गुजरात ने पावरप्ले में गंवाए तीन विकेट

200 रन के टारगेट के जवाब में गुजरात की टीम ने खराब शुरुआत की और पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए. साई सुदर्शन पारी की पहली ही बॉल पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने. वहीं दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने जोस बटलर (05) को पवेलियन भेजा. शुभमन गिल (13) का विकेट अश्वनी कुमार के नाम रहा.

मिचेल सेंटनर ने इसके बाद वाशिंगटन सुंदर (17 बॉल में 26 रन) और ग्लेन फिलिप्स (06) को आउट कर गुजरात की उम्मीदें खत्म कर दी.

अश्वनी कुमार ने बरपाया कहर

पावरप्ले में शुभमन गिल को आउट करने वाले अश्वनी कुमार ने अपने दूसरे स्पेल में राहुल तेवतिया (08), राशिद खान (04) और शाहरुख खान (13 बॉल में 17 रन) को आउट कर मैच को मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दिया. अल्लाह गजफनर ने कागिसो रबाडा (12) और मोहम्मद सिराज (00) के रुप में आखिरी दो विकेट लिए. गुजरात टाइटंस की टीम 15.4 ओवर में 100 रन पर ढेर हो गई. मुंबई की टीम ने पहली बार अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराया था.

मुंबई इंडियंस ने की थी खराब शुरुआत

इससे पहले मुंबई की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की. रबाडा ने चौथे ओवर में 25 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक (13) और दानिश मालेवार (02) को पवेलियन भेज दिया. रबाडा ने पारी के दूसरे ओवर में टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे मालेवार को पगबाधा किया और फिर अगले ओवर में डिकॉक को अपनी ही गेंद पर लपका.

अच्छी फॉर्म में चल रहे नमन धीर ने मोहम्मद सिराज पर लगातार दो चौकों के साथ शुरुआत की. सूर्यकुमार यादव (15) ने भी रबाडा की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा लेकिन इस तेज गेंदबाज ने इसी ओवर में उन्हें बोल्ड कर दिया. मुंबई इंडियन्स ने पावर प्ले में तीन विकेट पर 46 रन बनाए.

नमन और तिलक वर्मा ने मुंबई की पारी को संभाला

नमन और तिलक वर्मा ने इसके बाद पारी को संभाला. नमन ने अशोक शर्मा पर लगातार दो चौके जड़ने के बाद वाशिंगटन सुंदर की लगातार गेंदों पर भी छक्का और चौका मारा. मुंबई को इसके बाद बड़ा झटका लगा जब प्रसिद्ध कृष्णा की धीमी गेंद को पुल करने की कोशिश में नमन ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर रबाडा को कैच थमा दिया. उन्होंने 32 गेंद का सामना करते हुए छह चौके और एक छक्का मारा. मुंबई के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ.

तिलक वर्मा ने 45 बॉल में जड़ा शतक

तिलक ने प्रसिद्ध की लगातार गेंदों पर छक्का और दो चौके जड़कर तेवर दिखाए. उन्होंने 18वें ओवर में अशोक की लगातार गेंदों पर तीन छक्के और दो चौके से 26 रन बटोरे और इस दौरान 33 गेंद में मौजूदा सत्र का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया. तिलक ने प्रसिद्ध के अंतिम ओवर में दो छक्कों और दो चौकों के साथ 45 गेंद में शतक पूरा किया. तिलक ने आईपीएल के अपने पहले शतक के दौरान 45 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों से नाबाद 101 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान हार्दिक पंड्या (15 रन, 16 गेंद, एक चौका) के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 और नमन धीर (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी भी की. तिलक की पारी की बदौलत मुंबई की टीम अंतिम चार ओवर में 73 रन जोड़ने में सफल रही.

टाइटंस की ओर से कागिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 33 रन देकर तीन विकेट चटकाए. मोहम्मद सिराज ने 25 जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 54 रन देकर एक-एक विकेट हासिल किया.