T20 World Cup से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट होकर टीम से जुड़ेगा यह स्टार खिलाड़ी

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच के दौरान भारत के लिए अच्छी खबर आई है. चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम से जुड़ सकते हैं. ग्रोइन की चोट से ठीक होने के बाद उन्हें जल्द ही...

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 31, 2026 8:12 PM IST

tilak-varma-indian-team
tilak-varma-indian-team

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच के दौरान भारत के लिए अच्छी खबर आई है. चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम से जुड़ सकते हैं. ग्रोइन की चोट से ठीक होने के बाद उन्हें जल्द ही उन्हें खेलने की इजाजत मिल सकती है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से उन्हें इजाजत मिल सकती है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी. इसमें कहा गया कि तिलक को जल्द ही सीओई से रिलीज कर दिया जाएगा. और तीन फरवरी को वह मुंबई में भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रही है. भारत का पहला मैच इसी दिन मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ होगा. तिलक के आने से भारतीय टीम को और मजबूती मिलेगी. सूत्र ने कहा, ‘उन्होंने पूर्ण मैच फिटनेस हासिल कर ली है.’

चोट के बाद ट्रेनिंग कर रहे थे तिलक वर्मा

सात जनवरी को ग्रोइन की चोट की सर्जरी के बाद तिलक सीओई में ट्रेनिंग कर रहे हैं. उन्हें अंतिम फिटनेस स्वीकृति के लिए शुक्रवार को एक सिमुलेशन (किसी चीज के समान कृत्रिम स्थिति तैयार करना) मैच में हिस्सा लेना था. इसका मतलब है कि 23 साल के इस बल्लेबाज के टी20 विश्व कप के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है.

स्वीकृति मिलने के बाद तिलक के टी20 विश्व कप से पूर्व होने वाले अभ्यास मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे। इस श्रृंखला में उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया था. गत चैंपियन भारत टी20 विश्व कप में सात फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगा.

टीम इंडिया के सामने होगा बड़ा सवाल

तिलक वर्मा की एंट्री के बाद भारत के सामने बड़ा सवाल होगा कि आखिर उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए किस खिलाड़ी को बाहर किया जाए. ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं संजू सैमसन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए हैं. ऐसे में वर्मा के आने के बाद ईशान असल में अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं और वर्मा अपनी बैटिंग पोजिशन संभाल सकते हैं.

कैसा है तिलक वर्मा का करियर

तिलक वर्मा ने अभी तक 40 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1183 रन बनाए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2 सेंचुरी लगाई हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 49.29 का है और स्ट्राइक-रेट 144.09 का रहा है. वर्मा को पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों में भी मौका दिया गया है. लेकिन वह इनमें कुछ खास नहीं कर सके हैं. इनमें उन्होंने 68 ही रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिकर स्कोर 52 का रहा है.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

