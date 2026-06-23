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आयरलैंड दौरे से चंद दिन पहले टीम इंडिया के स्टार का कमाल, शानदार सेंचुरी से दिलाई जीत

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले तिलक वर्मा ने अपनी जबर्दस्त फॉर्म के संकेत दिए. तेलंगाना टी20 के मुकाबले में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने नाबाद 136 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 259 रन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की. रविवार, 21 जून...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 23, 2026, 09:10 AM IST

Published On Jun 23, 2026, 09:10 AM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 09:10 AM IST

तिलक वर्मा ने खेली मैच जिताऊ पारी (फोटो-X)

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले तिलक वर्मा ने अपनी जबर्दस्त फॉर्म के संकेत दिए. तेलंगाना टी20 के मुकाबले में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने नाबाद 136 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 259 रन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की.

रविवार, 21 जून को तिलक वर्मा की कप्तानी में भारत ए ने श्रीलंका ए को हराकर ए टीम की ट्राएंगुलर सीरीज जीती. और सोमवार को मेडॉक फॉल्कन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने एक कमाल की सेंचुरी लगाई. उनकी टीम के सामने टीजी20 के मुकाबले में 259 रन का टारगेट था. और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच में वह अपनी टीम की जीत के हीरो रहे.

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वारांगल वॉरियर्स ने 7 विकेट पर 258 रन का बड़ा स्कोर बनाया. टीम के कप्तान अमन राव पेराला ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 48 गेंद पर 142 रन की पारी खेली. उन्होंने 12 चौके और 13 छक्के लगाए. टूर्नामेंट के इतिहास में पहली सेंचुरी उन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर पूरी की.

फॉल्कंस के सामने पहाड़ सा लक्ष्य था. लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी. तिलक ने पारी को संभाले रखा और रन बनाने की रफ्तार भी तेज रखी. उन्होंने 56 गेंद पर 136 रन की पारी खेली. अपनी पारी में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 14 चौके और 8 छक्के लगाए. पारी के अंत में विक्रम नाइक ने 12 गेंद पर 27 रन की पारी खेली. इस पारी ने फॉल्कन्स को जरूरी फिनिशिंग टच दिया. आखिर में फॉल्कन्स की टीम ने दो गेंद बाकी रहते तीन विकेट से नाटकीय अंदाज में जीत हासिल की.

वॉरंगल की टीम ने तेज शुरुआत की. अमन और साथी ओपनर हर्षित चौधरी ने फॉल्कन्स के खिलाफ शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी की. पावरप्ले में ही इस जोड़ी ने पावरप्ले में ही 101 रन जोड़ दिए. यह इस टूर्नामेंट में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है.

इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 132 रन जोड़े. आखिर एन सूर्या तेजा ने हर्षित को आउट कर इस पार्टनरशिप का अंत दिया. उन्होंने 28 गेंद पर 35 रन की पारी खेली. दूसरी ओर अमन ने अपनी पारी को रफ्तार देनी जारी रखा. उन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर शतक पूरा किया. पूरी पारी में वह गेंदबाजों पर हावी रहे.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे अमन ने रनरेट को नीचे नहीं जाने दिया. 10 ओवर के बाद वारंगल का स्कोर एक विकेट पर 146 रन था. 14 ओवर में टीम का स्कोर 200 रन के पार था. राहुल कुंता ने अमन की पारी का अंत किया. आखिरी ओवरों में फॉल्कन्स के गेंदबाजों ने वापसी की. तिलक वर्मा और मधुकर माने ने विकेट हासिल किए. मुर्गन अभिषेक ने 15 गेंद पर 32 रन की पारी खेली. और टीम ने सात विकेट पर 258 रन बनाए.

वर्मा जिन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है, और इस दौरे से पहले तिलक वर्मा की यह फॉर्म टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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