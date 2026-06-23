आयरलैंड दौरे से चंद दिन पहले टीम इंडिया के स्टार का कमाल, शानदार सेंचुरी से दिलाई जीत

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले तिलक वर्मा ने अपनी जबर्दस्त फॉर्म के संकेत दिए. तेलंगाना टी20 के मुकाबले में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने नाबाद 136 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 259 रन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की.

रविवार, 21 जून को तिलक वर्मा की कप्तानी में भारत ए ने श्रीलंका ए को हराकर ए टीम की ट्राएंगुलर सीरीज जीती. और सोमवार को मेडॉक फॉल्कन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने एक कमाल की सेंचुरी लगाई. उनकी टीम के सामने टीजी20 के मुकाबले में 259 रन का टारगेट था. और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच में वह अपनी टीम की जीत के हीरो रहे.

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वारांगल वॉरियर्स ने 7 विकेट पर 258 रन का बड़ा स्कोर बनाया. टीम के कप्तान अमन राव पेराला ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 48 गेंद पर 142 रन की पारी खेली. उन्होंने 12 चौके और 13 छक्के लगाए. टूर्नामेंट के इतिहास में पहली सेंचुरी उन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर पूरी की.

फॉल्कंस के सामने पहाड़ सा लक्ष्य था. लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी. तिलक ने पारी को संभाले रखा और रन बनाने की रफ्तार भी तेज रखी. उन्होंने 56 गेंद पर 136 रन की पारी खेली. अपनी पारी में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 14 चौके और 8 छक्के लगाए. पारी के अंत में विक्रम नाइक ने 12 गेंद पर 27 रन की पारी खेली. इस पारी ने फॉल्कन्स को जरूरी फिनिशिंग टच दिया. आखिर में फॉल्कन्स की टीम ने दो गेंद बाकी रहते तीन विकेट से नाटकीय अंदाज में जीत हासिल की.

Goosebumps! 🥶



Stuff of dreams, really. The whole of Medak Falcons feel it. The whole of Telangana feels it! 😍😍#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/cASKvz7vgs — tg20official (@tg20official) June 22, 2026

वॉरंगल की टीम ने तेज शुरुआत की. अमन और साथी ओपनर हर्षित चौधरी ने फॉल्कन्स के खिलाफ शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी की. पावरप्ले में ही इस जोड़ी ने पावरप्ले में ही 101 रन जोड़ दिए. यह इस टूर्नामेंट में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है.

इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 132 रन जोड़े. आखिर एन सूर्या तेजा ने हर्षित को आउट कर इस पार्टनरशिप का अंत दिया. उन्होंने 28 गेंद पर 35 रन की पारी खेली. दूसरी ओर अमन ने अपनी पारी को रफ्तार देनी जारी रखा. उन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर शतक पूरा किया. पूरी पारी में वह गेंदबाजों पर हावी रहे.

Some innings are remembered. This one will be talked about. 💯🔥



Tilak Varma becomes the first centurion of the Sreenidhi University TG20 with a breathtaking knock for the Medak Falcons.



A hundred worthy of the stage.#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/LAtow2Q6nV — tg20official (@tg20official) June 22, 2026

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे अमन ने रनरेट को नीचे नहीं जाने दिया. 10 ओवर के बाद वारंगल का स्कोर एक विकेट पर 146 रन था. 14 ओवर में टीम का स्कोर 200 रन के पार था. राहुल कुंता ने अमन की पारी का अंत किया. आखिरी ओवरों में फॉल्कन्स के गेंदबाजों ने वापसी की. तिलक वर्मा और मधुकर माने ने विकेट हासिल किए. मुर्गन अभिषेक ने 15 गेंद पर 32 रन की पारी खेली. और टीम ने सात विकेट पर 258 रन बनाए.

वर्मा जिन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है, और इस दौरे से पहले तिलक वर्मा की यह फॉर्म टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है.