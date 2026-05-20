नई दिल्ली: तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए स्टार बल्लेबाज हैं. और उन्होंने इस टीम के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. वर्मा ने साफ किया है कि वह इस टीम के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक वह इसे एक और आईपीएल ट्रॉफी नहीं जितवा देते.

तिलक का यह बयान मुंबई इंडियंस की टीम के आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद आया है. मुंबई का प्रदर्शन इस सीजन बहुत खराब रहा है. और पांच बार की चैंपियन टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है.

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मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तिलक अपने दिल की बात कर रहे हैं. तिलक ने माना कि टीम ने जिस तरह प्लान किया था सीजन उस हिसाब से नहीं गया.

मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तिलक वर्मा

तिलक ने हालांकि माना कि टीम के साथ उनका जो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है वही उनके लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है.

उन्होंने कहा, ‘मैं माफी चाहता हूं कि इस साल हम वैसा नहीं कर पाए जैसा हमने जो था. इस बार हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं मुंबई इंडियंस के लिए चैंपियनशिप नहीं जीत जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. तो उम्मीद है कि हम अगले साल ही जीतूंगा. मुझे बहुत गर्व है कि हमने वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता और बाकी सब जीता लेकिन सिर्फ एक चीज जो मेरे लिए जीतना बाकी है वह मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी जीतना है.’

"The only thing I need, is to win a Championship with MI."



Tilak Varma expresses his future goals and aspirations on #MICharcha, only on the @Dream11 app! 💙 pic.twitter.com/LX53trdpOL — Mumbai Indians (@mipaltan) May 19, 2026

मुंबई इंडियंस की टीम इस साल अच्छा नहीं कर पाई लेकिन तिलक ने इस फ्रैंचाइजी के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह जरूर हौसला बढ़ाएगी.

बाएं हाथ का यह बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए काफी भरोसेमंद खिलाड़ी रहा है. और वह इस फ्रैंचाइजी की भविष्य की योजनाओं के लिए भी काफी अहम रहने वाला है.

कैसा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम 12 मैचों में से चार ही जीत पाई है. वहीं 8 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके कुल 8 ही अंक हैं. और वह पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है. टीम को इस साल खेल के इतर भी काफी चीजों से जूझना पड़ा है. टीम के नियमित हार्दिक कप्तान चोटिल रहे. और वह बीते तीन मैच से नहीं खेल रहे थे. वह आज वापसी कर रहे हैं.

तिलक का आईपीएल रिकॉर्ड

तिलक 2022 से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अभी तक 67 आईपीएल मैचों में 1835 रन बनाए हैं. उनका औसत 36.70 और स्ट्राइक-रेट 147.38 का रहा है. उन्होंने एक सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं.