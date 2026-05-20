तिलक वर्मा ने माना कि इस सीजन में उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है. वर्मा ने कहा कि वह हमेशा मुंबई इंडियंस के साथ बनाएगा.
Published On May 20, 2026, 07:43 PM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 07:43 PM IST
तिलक वर्मा ने कहा कि मुंबई इंडियंस का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे नहीं...
नई दिल्ली: तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए स्टार बल्लेबाज हैं. और उन्होंने इस टीम के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. वर्मा ने साफ किया है कि वह इस टीम के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक वह इसे एक और आईपीएल ट्रॉफी नहीं जितवा देते.
तिलक का यह बयान मुंबई इंडियंस की टीम के आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद आया है. मुंबई का प्रदर्शन इस सीजन बहुत खराब रहा है. और पांच बार की चैंपियन टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है.
मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तिलक अपने दिल की बात कर रहे हैं. तिलक ने माना कि टीम ने जिस तरह प्लान किया था सीजन उस हिसाब से नहीं गया.
तिलक ने हालांकि माना कि टीम के साथ उनका जो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है वही उनके लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है.
उन्होंने कहा, ‘मैं माफी चाहता हूं कि इस साल हम वैसा नहीं कर पाए जैसा हमने जो था. इस बार हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं मुंबई इंडियंस के लिए चैंपियनशिप नहीं जीत जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. तो उम्मीद है कि हम अगले साल ही जीतूंगा. मुझे बहुत गर्व है कि हमने वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता और बाकी सब जीता लेकिन सिर्फ एक चीज जो मेरे लिए जीतना बाकी है वह मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी जीतना है.’
मुंबई इंडियंस की टीम इस साल अच्छा नहीं कर पाई लेकिन तिलक ने इस फ्रैंचाइजी के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह जरूर हौसला बढ़ाएगी.
बाएं हाथ का यह बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए काफी भरोसेमंद खिलाड़ी रहा है. और वह इस फ्रैंचाइजी की भविष्य की योजनाओं के लिए भी काफी अहम रहने वाला है.
इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम 12 मैचों में से चार ही जीत पाई है. वहीं 8 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके कुल 8 ही अंक हैं. और वह पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है. टीम को इस साल खेल के इतर भी काफी चीजों से जूझना पड़ा है. टीम के नियमित हार्दिक कप्तान चोटिल रहे. और वह बीते तीन मैच से नहीं खेल रहे थे. वह आज वापसी कर रहे हैं.
तिलक 2022 से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अभी तक 67 आईपीएल मैचों में 1835 रन बनाए हैं. उनका औसत 36.70 और स्ट्राइक-रेट 147.38 का रहा है. उन्होंने एक सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं.