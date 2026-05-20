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IPL 2026: तिलक वर्मा ने कहा तब तक नहीं छोड़ेंगे मुंबई इंडियंस का साथ जब तक...

तिलक वर्मा ने माना कि इस सीजन में उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है. वर्मा ने कहा कि वह हमेशा मुंबई इंडियंस के साथ बनाएगा.

Edited By : Bharat Malhotra |May 20, 2026, 07:43 PM IST

Published On May 20, 2026, 07:43 PM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 07:43 PM IST

Tilak Varma in Mumbai Indians

तिलक वर्मा ने कहा कि मुंबई इंडियंस का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे नहीं...

नई दिल्ली: तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए स्टार बल्लेबाज हैं. और उन्होंने इस टीम के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. वर्मा ने साफ किया है कि वह इस टीम के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक वह इसे एक और आईपीएल ट्रॉफी नहीं जितवा देते.

तिलक का यह बयान मुंबई इंडियंस की टीम के आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद आया है. मुंबई का प्रदर्शन इस सीजन बहुत खराब रहा है. और पांच बार की चैंपियन टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है.

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मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तिलक अपने दिल की बात कर रहे हैं. तिलक ने माना कि टीम ने जिस तरह प्लान किया था सीजन उस हिसाब से नहीं गया.

मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तिलक वर्मा

तिलक ने हालांकि माना कि टीम के साथ उनका जो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है वही उनके लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है.

उन्होंने कहा, ‘मैं माफी चाहता हूं कि इस साल हम वैसा नहीं कर पाए जैसा हमने जो था. इस बार हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं मुंबई इंडियंस के लिए चैंपियनशिप नहीं जीत जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. तो उम्मीद है कि हम अगले साल ही जीतूंगा. मुझे बहुत गर्व है कि हमने वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता और बाकी सब जीता लेकिन सिर्फ एक चीज जो मेरे लिए जीतना बाकी है वह मुंबई इंडियंस के लिए ट्रॉफी जीतना है.’

मुंबई इंडियंस की टीम इस साल अच्छा नहीं कर पाई लेकिन तिलक ने इस फ्रैंचाइजी के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह जरूर हौसला बढ़ाएगी.

बाएं हाथ का यह बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए काफी भरोसेमंद खिलाड़ी रहा है. और वह इस फ्रैंचाइजी की भविष्य की योजनाओं के लिए भी काफी अहम रहने वाला है.

कैसा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम 12 मैचों में से चार ही जीत पाई है. वहीं 8 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके कुल 8 ही अंक हैं. और वह पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है. टीम को इस साल खेल के इतर भी काफी चीजों से जूझना पड़ा है. टीम के नियमित हार्दिक कप्तान चोटिल रहे. और वह बीते तीन मैच से नहीं खेल रहे थे. वह आज वापसी कर रहे हैं.

तिलक का आईपीएल रिकॉर्ड

तिलक 2022 से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अभी तक 67 आईपीएल मैचों में 1835 रन बनाए हैं. उनका औसत 36.70 और स्ट्राइक-रेट 147.38 का रहा है. उन्होंने एक सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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