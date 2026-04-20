IPL 2026: तिलक वर्मा ने तूफानी शतक से रचा इतिहास, रोहित- सूर्या का रिकॉर्ड ध्वस्त

तिलक वर्मा का आईपीएल में यह पहला शतक है. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में चौके और छक्के की बरसात कर दी.
Published On Apr 20, 2026, 09:41 PM IST
Last UpdatedApr 20, 2026, 09:41 PM IST
Tilak varma century
आईपीएल 2026 में सोमवार का दिन तिलक वर्मा के नाम रहा. मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में तूफानी शतक जड़ा. अपने पहले आईपीएल शतक की मदद से तिलक वर्मा ने रोहित और सूर्या जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा.
तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 45 बॉल में शतक लगाया. उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और सात छक्के लगाए. आईपीएल 2026 का यह तीसरा शतक है, वहीं यह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. वह सनथ जयसूर्या (45 बॉल) के साथ संयुक्त रुप से मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा.
45 – सनथ जयसूर्या बनाम सीएसके, मुंबई, 2008
45 – तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026, आज रात*
47 – कैमरून ग्रीन बनाम एसआरएच, मुंबई (वानखेड़े), 2023
49- सूर्यकुमार यादव बनाम जीटी, मुंबई, 2023
51 – सूर्यकुमार यादव बनाम एसआरएच, मुंबई, 2024
52 – रोहित शर्मा बनाम केकेआर, कोलकाता, 2012
तिलक वर्मा गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने वाले मुंबई इंडियंस के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सूर्य कुमार यादव ने यह कारनामा किया था. सूर्या ने साल 2023 में वानखेड़े में 49 बॉल में 103 रन की नाबाद पारी खेली थी.
तिलक वर्मा ने अशोक शर्मा के ओवर में चौके छक्के की बरसात कर दी. उन्होंने इस ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाए. आईपीएल में यह तिलक वर्मा का यह सबसे बड़ा स्कोर भी है.
GT के खिलाफ 101 रन, अहमदाबाद, 2026
RCB के खिलाफ 84*, बेंगलुरु, 2023
RR के खिलाफ 65, जयपुर, 2024
मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के शतक की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन बनाए. मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा है.