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IPL 2026: तिलक वर्मा ने तूफानी शतक से रचा इतिहास, रोहित- सूर्या का रिकॉर्ड ध्वस्त

तिलक वर्मा का आईपीएल में यह पहला शतक है. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में चौके और छक्के की बरसात कर दी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 20, 2026, 09:41 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 09:41 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 09:41 PM IST

Tilak varma century

Tilak varma century

आईपीएल 2026 में सोमवार का दिन तिलक वर्मा के नाम रहा. मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में तूफानी शतक जड़ा. अपने पहले आईपीएल शतक की मदद से तिलक वर्मा ने रोहित और सूर्या जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा.

तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 45 बॉल में शतक लगाया. उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और सात छक्के लगाए. आईपीएल 2026 का यह तीसरा शतक है, वहीं यह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. वह सनथ जयसूर्या (45 बॉल) के साथ संयुक्त रुप से मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा.

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आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज़ शतक:

45 – सनथ जयसूर्या बनाम सीएसके, मुंबई, 2008

45 – तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026, आज रात*

47 – कैमरून ग्रीन बनाम एसआरएच, मुंबई (वानखेड़े), 2023

49- सूर्यकुमार यादव बनाम जीटी, मुंबई, 2023

51 – सूर्यकुमार यादव बनाम एसआरएच, मुंबई, 2024

52 – रोहित शर्मा बनाम केकेआर, कोलकाता, 2012

गुजरात के खिलाफ शतक लगाने वाले मुंबई के दूसरे बल्लेबाज

तिलक वर्मा गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने वाले मुंबई इंडियंस के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सूर्य कुमार यादव ने यह कारनामा किया था. सूर्या ने साल 2023 में वानखेड़े में 49 बॉल में 103 रन की नाबाद पारी खेली थी.

अशोक शर्मा के ओवर में जड़े 26 रन

तिलक वर्मा ने अशोक शर्मा के ओवर में चौके छक्के की बरसात कर दी. उन्होंने इस ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाए. आईपीएल में यह तिलक वर्मा का यह सबसे बड़ा स्कोर भी है.

IPL में तिलक वर्मा के उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर:

GT के खिलाफ 101 रन, अहमदाबाद, 2026

RCB के खिलाफ 84*, बेंगलुरु, 2023

RR के खिलाफ 65, जयपुर, 2024

मुंबई ने गुजरात को दिया 200 रन का टारगेट

मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के शतक की मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन बनाए. मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 200 रन का टारगेट रखा है.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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