मोहाली: क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि यह सब हिसाब बराबर कर देता है. आज किसी का दिन है तो कल किसी और का. आज जो गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर बल्लेबाज को छकाता है, कल को वही बल्लेबाज, उसी गेंदबाज की धुनाई भी कर सकता है. यही तो क्रिकेट है. कुछ ऐसा ही अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा के बीच देखने को मिला. बुधवार को पंजाब क्रिकेट असोसिएशन, मोहाली के मैदान पर इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 46वां मुकाबला खेला गया. इसमें पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलन पर तीन विकेट पर 214 रन का बड़ा स्कोर बनाया. मुंबई ने सात गेंद बाकी रहते हुए चार विकेट पर 216 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

बाइस अप्रैल को भी मुंबई और पंजाब के बीच मुकाबला हुआ था. तब आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी. पंजाब के युवा लेकिन अनुभवी पेसर अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी. अपनी सटीक यॉर्कर से उन्होंने तिलक वर्मा और निहाल वढेरा को बोल्ड कर दिया था. दोनों बार उन्होंने स्टंप्स तोड़ दिए थे. उनकी इस शानदार गेंदबाजी के दम पर पंजाब ने 13 रन से जीत हासिल की थी. लेकिन बुधवार को 'पैबैक टाइम' था. यानी हिसाब बराबर करने का वक्त और तिलक वर्मा ने ऐसा कर दिखाया. उन्होंने अर्शदीप सिंह के ओवर की बहुत बुरी गत की.

ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जमकर बल्लेबाजी कर रहे इशान किशन को आउट किया. शार्ट पिच गेंद पर ईशान ने हुक किया लेकिन फाइन लेग फील्डर को नहीं चकमा दे पाए. गेंद सीधा कप्तान शिखर धवन के हाथों में गई. किशन 41 गेंद पर 7 चौके और चार छ्क्के की मदद से 75 रन बनाए.

इसके बाद क्रीज पर तिलक वर्मा आए. वर्मा पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए. लेकिन उसके बाद उन्होंने धमाका कर दिया. ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर उन्होंने 6, 4, 6 समेत कुल 16 रन बटोरे. वर्मा के बदले की शुरुआत हो चुकी थी. अर्शदीप सिंह की लय बिगड़ गई और पंजाब की टीम, जो मैच जीतते हुए दिख रही थी, बैकफुट पर आ गई.

वर्मा यहीं नहीं रुके. 19वें ओवर में अर्शदीप दोबारा गेंदबाजी करने आए. ओवर की पांचवीं गेंद वर्मा ने छक्का लगाकर मैच मुंबई के नाम किया. 102 मीटर का यह छक्का लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बहुत दूर जाकर गिरा.

