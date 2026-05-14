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IPL 2026: शार्दुल के कहर के बाद तिलक वर्मा ने मचाया धमाल, पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार

पंजाब के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई की टीम ने तिलक वर्मा के तेजतर्रार अर्धशतक से हासिल कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 14, 2026, 11:49 PM IST

Published On May 14, 2026, 11:49 PM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 11:49 PM IST

Mumbai Indians Win

Mumbai Indians Win

शार्दुल ठाकुर की धारदार गेंदबाजी बाद तिलक वर्मा के तूफानी अर्धशतक से मुंबई इंडियन्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स की टीम की लगातार पांचवीं हार है. पंजाब के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई की टीम ने तिलक वर्मा (75 रन, 33 गेंद, छह चौके, छह छक्के) के तेजतर्रार अर्धशतक और विल जैक्स (10 गेंद में नाबाद 25, दो चौके, दो छक्के) के साथ उनकी पांचवें विकेट की 20 गेंद में 56 रन की नाबाद साझेदारी से 19.5 ओवर में चार विकेट पर 205 रन बनाकर जीत दर्ज की. सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन (48) ने भी उम्दा पारी खेली, तिलक ने शेरफेन रदरफोर्ड (20) के साथ भी चौथे विकेट के लिए 61 रन जोड़े.

इससे पहले सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (57 रन, 32 गेंद, छह चौके, चार छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा प्रियांश आर्य (22) के साथ पहले विकेट के लिए 50 और कूपर कोनोली (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर पंजाब को ठोस मंच प्रदान किया लेकिन शार्दुल (39 रन पर चार विकेट) ने बीच के ओवरों में मुंबई को जोरदार वापसी दिलाई. दीपक चाहर ने भी 36 रन देकर दो विकेट चटकाए. अजमतुल्लाह उमरजई ने हालांकि अंत में 17 गेंद में दो चौकों और चार छक्कों से 38 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर आठ विकेट पर 200 रन तक पहुंचाया.

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लगातार पांचवीं बार के बाद पंजाब की टीम 12 मैच में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। मुंबई की टीम नौवें स्थान पर है। उसके 12 मैच में आठ अंक हैं.

रिकेल्टन ने दिलाई मुंबई को विस्फोटक शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियन्स को रेयान रिकेल्टन (48) ने तेज शुरुआत दिलाई. रिकेल्टन ने अजमतुल्लाह (36 रन पर दो विकेट) पर छक्के के साथ शुरुआत की और फिर मार्को यानसेन की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का मारा. उन्होंने जेवियर बार्टलेट की लगातार गेंदों पर भी छक्का और चौका मारा, रोहित शर्मा ने भी बार्टलेट पर छक्का जड़ा. मुंबई ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 59 रन बनाए. रिकेटल्टन हालांकि इसके बाद उमरजई की गेंद पर प्रियांश को कैच दे बैठे। उन्होंने 23 गेंद की अपनी पारी में चार छक्के और इतने ही चौके मारे.

नमन धीर (09) ने आते ही अजमतुल्लाह पर छक्का जड़ा लेकिन यानसेन की गेंद पर अर्शदीप को कैच दे बैठे. रोहित भी 25 रन बनाने के बाद युजवेंद्र चहल (32 रन पर एक विकेट) की गेंद पर बोल्ड हो गए. तिलक वर्मा ने बार्टलेट पर लगातार दो चौके मारे। मुंबई के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ.

तिलक वर्मा ने 25 बॉल में जड़ा अर्धशतक

मुंबई को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 72 रन की दरकार थी. तिलक ने चहल पर छक्के और चौके के साथ रन गति में इजाफा किया जबकि रदरफोर्ड ने भी इस ओवर में छक्का जड़ा. अजमतुल्लाह ने रदरफोर्ड को बार्टलेट के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा. इस ओवर में सिर्फ दो रन बने. तिलक ने 18वें ओवर में यानसेन की लगातार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने इस ओवर की अंतिम गेंद को भी दर्शकों के बीच पहुंचाया.

आखिरी ओवर में मुंबई की रोमांचक जीत

मुंबई को अंतिम दो ओवर में 28 रन की जरूरत थी. जैक्स ने अर्शदीप पर छक्का और चौका मारा जिससे ओवर में 13 रन बने. बार्टलेट को अंतिम ओवर में 14 रन का बचाव करना था, जैक्स ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा जबकि तिलक ने लगातार दो छक्कों के साथ टीम को जीत दिला दी।

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे पंजाब किंग्स को प्रभसिमरन और प्रियांश ने 5.3 ओवर में 50 रन जोड़कर प्रभावी शुरुआत दिलाई. प्रियांश ने चाहर पर चौके से खाता खोला जबकि प्रभसिमरन ने मुंबई की कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह पर दो चौके मारे.

प्रभसिमरन सिंह को मिला दो जीवनदान

प्रभसिमरन हालांकि इस बीच भाग्यशाली भी रहे जब स्लिप में नमन धीर ने उनका आसान कैच टपका दिया. प्रियांश ने भी बुमराह पर दो चौके मारे लेकिन चाहर की गेंद पर बोल्ड हो गए. प्रभसिमरन ने इस बीच शारदुल का स्वागत तीन चौकों के साथ किया. प्रभसिमरन को 28 रन के स्कोर पर दूसरा जीवनदान मिला जब कोर्बिन बॉश (42 रन पर एक विकेट) ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच टपका दिया.

कूपर कोनोली ने आठवें ओवर में रघु शर्मा (11 रन पर एक विकेट) पर पारी का पहला छक्का जड़ा और फिर विल जैक्स पर भी दो चौके मारे. प्रभसिमरन ने भी रघु पर लगातार दो छक्के जड़े और फिर बॉश पर छक्के और एक रन के साथ 29 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

शार्दुल ने बरपाया कहर

पंजाब के रनों का शतक 11वें ओवर में पूरा हुआ. शार्दुल ने इसके बाद प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर (04) को तीन गेंद के भीतर आउट करके पंजाब को दोहरा झटका दिया. शार्दुल पर छक्का जड़ने के बाद प्रभसिमरन ने अगली गेंद पर शॉट दोहराने की कोशिश की लेकिन मिड विकेट पर बॉश को कैच दे बैठे. अय्यर ने शारदुल पर चौके से खाता खोला लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए।

राज बावा ने अगले ओवर में कोनोली (21) को बोल्ड करके पंजाब का स्कोर चार विकेट पर 111 रन किया. सूर्यांश शेडगे भी आठ रन बनाने के बाद शारदुल की गेंद पर बावा के हाथों लपके गए. उमरजई ने बॉश पर छक्का जड़ा लेकिन इस तेज गेंदबाज ने शशांक सिंह (02) को पगबाधा कर दिया. पंजाब ने 15 ओवर में छह विकेट पर 135 रन बनाए. शार्दुल ने इसके बाद मार्को यानसेन (02) को भी पगबाधा किया. पारी के 18वें ओवर में उमरजई (38) ने चाहर की लगातार गेंदों पर चौका और दो छक्के मारे लेकिन अगली गेंद पर जैक्स को कैच दे बैठे.

इनपुट- भाषा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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