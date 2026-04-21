इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सोमवार को मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को मात दी. 99 रन से मिली इस जीत ने मुंबई को पॉइट्स टेबल में सातवें नंबर पर पहुंचा दिया है. मुंबई की जीत में तिलक वर्मा का सबसे अहम योगदान रहा. इस बल्लेबाज ने कमाल की सेंचुरी लगाई. टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा भी वर्मा की इस पारी से काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने यहां तक कह दिया कि आने वाले दो साल में वह आईपीएल में किसी टीम के कप्तान बन सकते हैं. तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए दूसरा सबसे तेज शतक भी लगाया.

तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली. इस मैच में वर्मा आठ चौके और सात छक्के लगाए. उनकी पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने 199 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 100 रन पर ऑल आउट हो गई. मुंबई ने 99 रन से जीत हासिल की.

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आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा वर्मा की पारी की तारीफ की. और कहा कि 23 साल का यह खिलाड़ी जल्द ही किसी आईपीएल टीम की कप्तानी करेगा.

चोपड़ा ने कहा, ‘तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस को एक रन से हरा दिया. उन्होंने कुल 101 रन बनाए और पूरे गुजरात टाइटंस की टीम 100 रन ही बना सकी. मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब वह किसी आईपीएल फ्रैंचाइजी की कप्तानी करेगा.’

उन्होंने आगे कहा, ‘आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पारी खेलने के बाद कोई कप्तान कैसे बन सकता है. लेकिन आज से दो साल बाद और शायद उससे पहले ही तिलक वर्मा आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. ऐसा मुझे समझ में आता है. मैं उस वक्त इसे और गहरा समझाऊंगा.’

सोमवार को तिलक वर्मा की पारी पर बात करते हुए चोपड़ा ने ध्यान दिलाया कि एक वक्त पर मुंबई की टीम बहुत परेशानी मे थी. तिलक भी 100 से कम के स्ट्राइक-रेट से खेल रहे थे.

चोपड़ा ने कहा, ‘उन्होंने पहली 22 गेंद पर सिर्फ 19 रन बनाए थे. वह धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी संघर्ष करते हुए दिख रहे थे. सूर्यकुमार यादव, क्विंटन डि कॉक और दानिश मालेवार आउट हो चुके थे. तो परिस्थितियां खराब थीं. जब नमन धीर आउट हुए तो ऐसा लगा कि मुंबई के हाथ से मुकाबला निकल चुका है. और अब कुछ नहीं होने वाला.’

चोपड़ा ने कहा कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी के दूसरे हिस्से में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और मुंबई इंडियंस के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी की.

चोपड़ा ने आगे कहा, ‘हालांकि, इसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम-आउट हुआ. इसके बाद तिलक ने अगली 23 गेंद पर 82 रन बनाए. उन्होंने 350 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की. उन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर से संयुक्त रूप से सबसे तेज सेंचुरी लगाई. सनथ जयसूर्या ने ऐसा 2008 में किया था और तिलक वर्मा ने 2026 में ऐसा किया.’ तिलक वर्मा ने जो आठ चौके और सात छक्के लगाए वे सभी बाद की 23 गेंद पर लगाईं.