हैदराबाद के लोकल ब्वॉय के घर डिनर करने पहुंचे सचिन तेंदुलकर समेत मुंबई इडिंयस के खिलाड़ी

IPL 2023 के 25वें मुकाबले में आज मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद का मुंबई इंडियंस से सामना होना है. इस मुकाबले से एक दिन पहले मुंबई इंडियंस की टीम लोकल ब्वॉय तिलक वर्मा के घर डिनर करने पहुंची. इस सीजन तिलक वर्मा मुंबई की ओर से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियस के खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की जिसमें सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और अर्जुन तेंदुलकर लोकल ब्वॉय के परिवार के साथ नजर आ रहे हैं.

तिलक वर्मा ने लिखा, "डिनर के लिए मेरे घर पर पधारकर मुंबई परिवार का शुक्रिया। एक अद्भुत रात जिसे मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। आने के लिए धन्यवाद." फोटो में पीयूष चावला, सूर्यकुमार यादव और इशान किशन भी नजर आ रहे हैं.

Honoured to host my @mipaltan family at my home for dinner. A wonderful night that my family and I won’t forget. Thank you for coming ☺️? pic.twitter.com/LaBilbnrFS

— Tilak Varma (@TilakV9) April 17, 2023