04,04,04,04,02,06...तिलक वर्मा ने मोहम्मद शमी को बुरी तरह धोया

आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक और विस्फोटक पारी खेली. गुजरात टाइटंस के खिलाफ तिलक वर्मा ने 14 गेंद में 43 रन की तूफानी पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने पांच चौका और तीन छक्का लगाया. उन्होंने मोहम्मद शमी के ओवर में 24 रन जड़े. 21 साल के युवा बल्लेबाज ने अनुभवी मोहम्मद शमी को बुरी तरह धो दिया.

तिलक वर्मा ने मोहम्मद शमी के ओवर में लगातार चार चौका लगाया, वहीं एक छक्का भी लगाया.

4⃣4⃣4⃣4⃣26⃣

Tilak Varma has raced off to 38* off just 11 deliveries ?

What CONFIDENCE from the young batter!

Follow the match ▶️ https://t.co/f0Ge2x8XbA#TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvMI pic.twitter.com/eO9ADU28Te

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023