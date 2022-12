न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खास उपलब्धि हासिल की है. टिम साउदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पहली पारी में तीन विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छू लिया. ऐसा करने वाले वह न्यूजीलैंड के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. उन्होंने आखिरी विकेट के रुप में आगा सलमान को शिकार बनाया और वह उनके टेस्ट क्रिकेट में 350वां शिकार बने. टिम साउदी से पहले न्यूजीलैंड के लिए सर रिचर्ड हेडली और डेनियल विटोरी यह कारनामा कर चुके हैं. रिचर्ड हेडली के नाम 86 टेस्ट मैच में 461 विकेट है. वहीं डेनियल विटोरी ने 112 मैच में 361 विकेट लिए हैं. टिम साउदी ने अपने 89वें मैच में अपने 350 विकेट पूरे किए. साउदी के बाद ट्रेंट बोल्ट हैं, जिनके नाम 78 मैच में 317 विकेट है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुरलीधरन के नाम है, जिनके नाम 800 विकेट है. शेन वॉर्न (708 विकेट) दूसरे, जेम्स एंडरसन (675 विकेट) तीसरे, अनिल कुंबले (619 विकेट) चौथे और स्टुअर्ट ब्रॉड (566 विकेट) पांचवें स्थान पर हैं.

#StatChat | Skipper Tim Southee’s 3 wickets in the 1st innings in Karachi made him just the third New Zealander to take 350 Test wickets. Southee is 26th on the all-time Test wicket list. #PAKvNZ pic.twitter.com/BgCAvJUEtb

