टिम साउदी ने किया रवि शास्‍त्री का समर्थन, कहा- WTC फाइनल की जगह बेस्‍ट ऑफ थ्री बेहतर विकल्‍प

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी (Tim Southee) ने बुधवार को कहा कि भविष्य में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2021) फाइनल में प्रारूप में बदलाव किया जा सकता है जिसमें भी सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है।

इससे पहले भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने कहा था कि डब्ल्यूटीसी फाइनल बेस्ट ऑफ थ्री की श्रृंखला (Best of Three) होनी चाहिए। उनका कहना था कि ढाई साल के क्रिकेट के बाद यह भव्य फाइनल होता।

साउथी ने ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘‘दो साल के चक्र की शुरुआत में हमें पता था कि फाइनल में सिर्फ एक मुकाबला होगा। शायद भविष्य में वे इस पर विचार कर सकते हैं और फिर संभवत: इसमें बदलाव हो सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दो साल पहले इस चक्र की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि चैंपियनशिप जीतने के लिए क्या करने की जरूरत होगी। टेस्ट मैचों को दो साल के चक्र के साथ संदर्भ देना शानदार है। अगले चक्र के लिए पहले ही बदलाव हो रहे हैं। इसलिए यह बदलती हुई चीज है।’’

न्यूजीलैंड की टीम पिछले दो एकदिवसीय विश्व कप में उप विजेता रही और हाल के आईसीसी टूर्नामेंट में टीम के प्रदर्शन पर साउथी ने कहा, ‘‘2000 में हमारे चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने के बाद लंबा समय बीत गया है। पिछले कुछ टूर्नामेंट में हम काफी करीब पहुंचे थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें पता है कि यह मुश्किल हफ्ता होने वाला है। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईसीसी प्रतियोगिता जीतने के काफी करीब पहुंचे और उनकी मौजूदगी में हमें फाइनल में खेलने का अनुभव है।’’

न्यूजीलैंड के लिए 78 टेस्ट में 309 विकेट चटकाने वाले साउथी ने कहा कि उनकी टीम ने शुक्रवार से यहां भारत के खिालफ शुरू हो रहे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अच्छी तैयारी की है।

साउथी को पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम मजबूत है और उन्होंने कहा कि सफलता के लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘रोहित तीनों प्रारूपों में शानदार खिलाड़ी है। वह ऐसा खिलाड़ी है जिसे मुझे निजी तौर पर बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद है। वह विरोधी से मैच छीन सकता है। लेकिन गेंदबाजी समूह के रूप में मुझे पता है कि पूरा बल्लेबाजी क्रम खतरनाक है।’’

साउथी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों के नहीं बल्कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के वीडियो भी देख रही है।