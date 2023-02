टिम साउदी के नाम बड़ा रिकॉर्ड, यह उपलब्धि हासिल करने न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज बने

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन नया कीर्तिमान बनाया. साउदी ने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट को आउट कर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 700 विकेट पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वह न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. डेनियल विटोरी (705 विकेट) के बाद पहले स्थान पर है.

टिम साउदी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बेन डकेट को अपना शिकार बनाया. साउदी की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने स्लिप में शानदार कैच लपका. इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले वह दुनिया के 15वें गेंदबाज हैं. टिम साउदी ने 353वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की. डेनियल विटोरी के नाम 442 मैच में 705 विकेट है.

#StatChat | Tim Southee joins Daniel Vettori (705) as the only New Zealanders to take 700 International wickets. Southee has represented the BLACKCAPS in 353 matches across the three formats ? #NZvENG pic.twitter.com/sF3joTF1UN