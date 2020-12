पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) का कहना है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए।

रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में नाबाद 42 रनों की पारी खेलकर हार्दिक ने टीम इंडिया को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। जिसके साथ टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया।

.@hardikpandya7, with an average of nearly 90, has emerged as India’s go to batsman in white ball cricket, behind @imVkohli. Time is ripe for Hardik to be added to the Test squad, in this red hot form worth holding him back in Australia

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 6, 2020