TNPL 2021: 40 साल के उम्रदराज खिलाड़ी ने लिया पांच विकेट हॉल, BCCI ने लगाया था बैन

Rajagopal Sathish take 5 wicket haul In TNPL at the age of 40: तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 की शुरुआत के दूसरे ही दिन 40 साल के एक खिलाड़ी का जबर्दस्‍त जलवा देखने को मिला. राजा गोपाल सतीष ने उम्र के इस पड़ाव पर पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. यह नजारा चेपॉक सुपर गिल्लीज़ बनाम आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझांस मैच के दौरान देखने को मिला.

राजा गोपाल सतीष (Rajagopal Sathish) इस मैच में चेपॉक सुपर गिल्लीज़ की तरफ से खेल रहे हैं. उन्‍होंने अपने चार ओवरों में महज 10 रन दिए और पांच विकेट निकाले. इस दौरान उन्‍होंने दो वाइड बॉल भी डाली. इसके बावजूद भी वो उन्‍होंने महज 2.50 की इकनॉमी से रन दिए.

40 साल के राजा गोपाल सतीष (Rajagopal Sathish) कभी भारत के लिए तो नहीं खेल पाए लेकिन इसके बावजूद वो 34 आईपीएल मैच खेल चुके हैं. इंडिया क्रिकेट लीग में भाग लेना उनके करियर की दिशा को गलत तरफ मोड़ने वाला रहा. बीसीसीआई ने इस लीग को कभी अपनी मान्‍यता नहीं दी. जिसके कारण सतीष लंबे समय तक प्रतिबंधित रहे. बाद में जब बैन हटा तो उन्‍हें साल 2010 में मंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला. इसके वो किंग्‍स इलेवन पंजाब की तरफ से भी खेले.

राजा सतीष गोपाल (Rajagopal Sathish) साल 2013 तक पंजाब के लिए खेले. इसके बाद किसी फ्रेंचाइजी ने उनपर दांव नहीं लगाया.