काफी कम उम्र में बहुत कुछ झेलना पड़ा... भारत को जीत दिलाने वाले मयंक यादव का छलका दर्द

आयरलैंड और इंग्लैंड से टी 20 सीरीज में मिली हार के बाद भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया. जिम्बाब्वे से मिले 126 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी से 13.2 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल किया. टीम इंडिया की जीत में गेंद से अहम योगदान मयंक यादव का रहा, जिन्होंने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर दो विकेट चटकाए.

लंबे समय बाद टीम में लौटे मयंक अपने प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए. हालांकि, मयंक ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनको काफी कम उम्र में बहुत कुछ झेलना पड़ा है.

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दो साल का गैप एक चुनौती थी: मयंक यादव

मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर से बातचीत में तेज गेंदबाज मयंक यादव ने कहा, यह बहुत मुश्किल था, खासकर दो साल का गैप एक चुनौती थी, क्योंकि उम्र मेरे साथ नहीं थी, मैं सिर्फ 22-23 साल का था, मुझे लगा कि काफी कम उम्र में ही मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, हालांकि, देश के लिए खेलने का मोटिवेशन हमेशा बना रहा, इसी वजह से मैं वापसी करना चाहता था और वैसा ही प्रदर्शन करना चाहता था जैसा पहले किया था.

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‘साथी गेंदबाजों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है’

टीम के अन्य गेंदबाजों के साथ बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर मयंक ने कहा, हम पेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, इस मुकाबले में मैंने पहला ओवर डाला, इसके बाद मैंने प्रिंस और अशोक के साथ कुछ बातें शेयर कीं, जैसे कि मुझे कैसी मदद मिल रही थी और अटैक करने के लिए बेहतर विकल्प क्या थे, पहले छह ओवर के बाद हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, इसलिए हमारी बातचीत इस बारे में थी कि हम उन पर और कितना दबाव बना सकते हैं और किस तरह की और गेंदें डाल सकते हैं.

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पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को भेजा पवेलियन

मयंक ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. वहीं, डायोन मायर्स को उन्होंने छह रनों के स्कोर पर आउट किया. दो विकेट चटकाने के साथ-साथ मयंक बेहद किफायती रहे और उन्होंने बेहतरीन लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी की. मयंक को दूसरे छोर से प्रिंस यादव और अशोक शर्मा का भी अच्छा साथ मिला. प्रिंस ने 29 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। मयंक को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.