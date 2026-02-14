add cricketcountry as a Preferred Source
T20 WC 2026: टॉम बैंटन का अर्धशतक, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को पांच विकेट से हराया

स्कॉटलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुई 19.4 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई, इंग्लैंड की टीम ने इस टारगेट को 18.2 ओवर में हासिल कर लिया. टॉम बैंटन 43 बॉल में 61 रन बनाकर नाबाद रहे.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 14, 2026 6:41 PM IST

ENG VS SCO

ENG VS SCO: इंग्लैंड ने स्पिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद टॉम बैंटन (नाबाद 63 रन) के अर्धशतक की बदौलत शनिवार को यहां आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप सी मैच में स्कॉटलैंड को पांच विकेट से हरा दिया.

स्कॉटलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवर में 152 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद के तीन विकेट जबकि लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर ने दो दो विकेट झटके.

इंग्लैंड ने बैंटन की चार चौके और तीन छक्के जड़ित 41 गेंद की नाबाद अर्धशतकीय पारी से 18.2 ओवर में पांच विकेट पर 155 रन बनाकर जीत दर्ज की.

खबर में अपडेट जारी है…

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

