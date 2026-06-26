Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

ENG vs NZ: लैथम-कॉन्वे के बीच 317 रन की ऐतिहासिक साझेदारी, पहले दिन कीवी टीम का पलड़ा मजबूत

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पहले दिन मेहमान टीम का पलड़ा भारी है. टीम ने पहले दिन 4 विकेट पर 361 रन बना लिए हैं. टीम के लिए पहले विकेट के लिए टॉम लैथम और डेवॉन कॉन्वे ने 317 रन जोड़े

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 26, 2026, 07:30 AM IST

Published On Jun 26, 2026, 07:30 AM IST

Last UpdatedJun 26, 2026, 07:30 AM IST

Caption : England vs New Zealand, 3rd Test. (Photo: X/ICC)

Caption : England vs New Zealand, 3rd Test. (Photo: X/ICC) vai ians

नॉटिंघम: इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में जारी तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने डेवोन कॉन्वे के साथ मिलकर बतौर सलामी जोड़ी 317 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की. सलामी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले दिन की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर 361 रन बना लिए हैं.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 72.1 ओवरों में 317 रन की साझेदारी की.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

न्यूजीलैंड के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी

यह टेस्ट इतिहास में न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही. इससे पहले दिसंबर 2025 में यही जोड़ी वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 323 रन जुटा चुकी थी. अप्रैल 1972 में ग्लेन टर्नर और ट्रेविस जार्विस की सलामी जोड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन जोड़े थे.

नॉटिंघम में जारी इस मुकाबले में टॉम लैथम 214 गेंदों में 15 चौकों के साथ 151 रन बनाकर आउट हुए. अगले ही ओवर की पहली गेंद पर टीम ने डेवोन कॉन्वे का विकेट भी खो दिया, जो 157 रन बनाकर आउट हुए. 224 गेंदों की इस पारी में कॉन्वे के बल्ले से 3 छक्के और 22 चौके निकले.

1-1 से बराबर है सीरीज

कीवी टीम को 319 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा, जिसके बाद हेनरी निकोल्स ने रचिन रवींद्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 65 गेंदों में 42 रन जुटाए. रचिन इस पारी में 22 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके के साथ महज 7 रन ही बना सके. टीम ने 84.1 ओवरों में हेनरी निकोल्स (36) का विकेट भी खो दिया, जिसके बाद दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई. इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, कप्तान बेन स्टोक्स और जो रूट 1-1 विकेट हासिल कर चुके हैं.

मेजबान इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच को पारी और 115 रन के विशाल अंतर से अपने नाम किया था. इसके बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज के अगले मैच को 253 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच निर्णायक बन गया है. इसे जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी.

Agency- IANS

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मैट हेनरी ने चटकाए 11 विकेट, न्यूजीलैंड की इंग्लैंड पर बड़ी जीत, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी बदलाव

मैट हेनरी ने चटकाए 11 विकेट, न्यूजीलैंड की इंग्लैंड पर बड़ी जीत, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी बदलाव
ग्लेन फिलिप्स ने ओवल टेस्ट में जड़ा धमाकेदार शतक, खास लिस्ट में एंट्री

ग्लेन फिलिप्स ने ओवल टेस्ट में जड़ा धमाकेदार शतक, खास लिस्ट में एंट्री
नाइटक्लब कांड: बेन स्टोक्स की छुट्टी, गस एटकिंसन पर भी गिरी गाज, जो रूट बने कप्तान

नाइटक्लब कांड: बेन स्टोक्स की छुट्टी, गस एटकिंसन पर भी गिरी गाज, जो रूट बने कप्तान
बीच सीरीज में इंग्लैंड की टीम में होगा बड़ा बदलाव! कप्तान की भी जा सकती है कुर्सी

बीच सीरीज में इंग्लैंड की टीम में होगा बड़ा बदलाव! कप्तान की भी जा सकती है कुर्सी

Latest News

sitanshu-kotak-11

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा या नहीं, बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस
ind-vs-ban-27

IND vs BAN: शेफाली वर्मा की आंधी में उड़ा बांग्लादेश, टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता मुकाबला

ind-vs-ire-1st-t20

'दबाव विश्व चैंपियन भारत पर है', टीम इंडिया से भिड़ने से पहले आयरिश कप्तान लोर्कन टकर का बड़ा बयान

ind-vs-ire-2-2

IND vs IRE Pitch Report: बल्लेबाज करेगा धमाल या गेंदबाज मचाएंगे कहर, जानिए Belfast की पिच रिपोर्ट

ind-vs-ire-5

IND VS IRE: भारत-आयरलैंड सीरीज की टाइमिंग बदली, जानिए कब शुरु होगा पहला टी20 मैच

ashok-dinda-3

बीजेपी मंत्री अशोक डिंडा बने बंगाल के गेंदबाजी कोच, CAB ने किया बड़ा ऐलान

Editor's Pick

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान