कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते जहां एक तरफ क्रिकेट संबंधित सभी गतिविधियां पूरी तरह से ठप है. वहीं दूसरी और खिलाड़ी व कोच इन दिनों ट्विटर पर फैन्‍स के सवालों के बढ़ चढ़कर जवाब दे रहे हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी (Tom Moody) ने शनिवार सुबह फैन्‍स के सवालों के जवाब दिए.

With us all isolated around the world I’m up for a Q&A session, please send in your questions. #AskTom

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) April 4, 2020