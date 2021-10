Team India Coach: भारतीय टीम के कोच बनना चाहते हैं यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर

Who Will Team India New Coach, Tom Moody in Aspirants: टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. शास्त्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब वह आगे इस पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं हैं. ऐसे में अब देश-विदेश के कई दूसरे पूर्व खिलाड़ी इस पद पर अपनी दावेदारी लाना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी (Tom Moody) चौथी बार भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद के लिये आवेदन कर सकते हैं.

फॉक्सस्पोर्ट्स.कॉम.एयू की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ऐसा समझा जाता है पूर्व वर्ल्ड कप विजेता और अब नामी कोच की निगाह भारतीय टीम के कोच पद पर टिकी है.’ अभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के साथ क्रिकेट निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं.

56 वर्षीय मूडी पूर्व में भारतीय टीम का कोच बनने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं. उन्होंने इससे पहले 2017 और 2019 सहित तीन बार भारतीय कोच पद के लिए आवेदन किया था लेकिन कभी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया.

शास्त्री का भारतीय मुख्य कोच के रूप में कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप तक ही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब नए कोच की तलाश में है. मूडी 2013 से 2019 तक सनराइजर्स के मुख्य कोच रहे और इस बीच फ्रेंचाइजी ने 2016 में अपना एकमात्र खिताब भी जीता. तब मूडी के हमवतन डेविड वॉर्नर उसके कप्तान थे.

उनकी जगह इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विजेता कोच ट्रेवर बेलिस को सनराइजर्स का कोच बनाया गया था लेकिन फ्रैंचाइजी ने उन्हें क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया था. वह श्रीलंकाई टीम को भी कोचिंग दे चुके हैं.

रिपोर्ट के अनुसार मूडी की भारतीय टीम का कोच बनने की आकांक्षा ने वॉर्नर को इस सत्र के शुरू में कप्तानी से हटाने और फिर उन्हें आखिर के कुछ मैचों से अंतिम एकादश से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई.

इसमें कहा गया है, ‘ऐसा समझा जाता है कि सनराइजर्स के मालिकों का बीसीसीआई में काफी प्रभाव है और वे वॉर्नर को पिछले कुछ मैचों से बाहर रखने और युवाओं को मौका देने के फैसले की व्याख्या कर सकते हैं.’

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘वॉर्नर से भी कई अन्य आईपीएल फ्रैंचाइजी ने संपर्क किया है जो इस धाकड़ बल्लेबाज को अंतिम एकादश से बाहर करने के फैसले से हैरान हैं.’

(इनपुट : भाषा)