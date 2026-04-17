IPL: टॉप प्लेयर्स को सीजन में मिलेंगे 140 करोड़, ललित मोदी का बड़ा दावा

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IPL में एक सीजन खेलने पर इन खिलाड़ियों को मिलेंगे 140 करोड़ रुपये, पूर्व कमिश्नर ललित मोदी का बड़ा दावा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. यहां खिलाड़ियों को बेशुमार पैसा मिलता है. स्टार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए टीमें काफी पैसा खर्च करती हैं. लगभग हर नीलामी में खिलाड़ियों की खरीद को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनता है. लेकिन आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 17, 2026, 12:41 PM IST

Published On Apr 17, 2026, 12:41 PM IST

Last UpdatedApr 17, 2026, 12:41 PM IST

Lalit Modi on IPL

ललित मोदी ने आईपीएल पर दिया बड़ा बयान

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. यहां खिलाड़ियों को बेशुमार पैसा मिलता है. स्टार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए टीमें काफी पैसा खर्च करती हैं. लगभग हर नीलामी में खिलाड़ियों की खरीद को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनता है. लेकिन आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि इस रकम में काफी इजाफा हो सकता है. ललित मोदी का कहना है कि इस दशक के खत्म होते-होते स्टार खिलाड़ियों को एक सीजन के लिए 15-16 मिलियन डॉलर यानी करीब 140 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. बीते कुछ साल में आईपीएल के दर्शकों और रेवेन्यू में काफी उछाल आया है. और इसके कम होने के कोई आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं.

टीमों के पास होंगे 100 मिलियन डॉलर

हाल ही में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को नए मालिकों ने खरीदा है. और इसके लिए काफी मोटी रकम खर्च की गई है. इस पर भी ललित मोदी ने अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा कि वह वक्त दूर नहीं है जब फ्रैंचाइजी टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 927 करोड़ रुपये तक का पर्स मिल सकता है.

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आज की बात करें तो फ्रैंचाइजी टीमों को खिलाड़ियों की खरीद के लिए अधिकतम 125 करोड़ भारतीय रुपये मिलते हैं. और अगर इसकी तुलना साल 2008 से करें तो रकम लगभग छह गुना ज्यादा है.

खिलाड़ियों को मिलेंगे एक मैच के 9-10 करोड़ रुपये

ललित मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के साथ पॉडकास्ट में उम्मीद जताई कि आईपीएल के अगले मीडिया अधिकार जो 2028 से लेकर 2032 तक होंगे के दौरान भी आईपीएल की कमाई में जबर्दस्त इजाफा हो सकता है.

उन्होंने कहा, ‘आप खिलाड़ियों की कमाई पर पड़े असर को देखिए. खिलाड़ियों पर कुछ खास रकम खर्च करनी पड़ती है. आप देखेंगें कि आईपीएल टीमों का पर्स 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 930 करोड़ भारतीय रुपये तक पहुंच सकता है. एक सीजन में टीमें इतना पैसा खर्च करेंगी. यह टीमों पर लगने वाली बंदिश तक होगी. तो आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी सभी 16 मैच खेलेंगे, उन्हें एक मैच के लिए मिलियन डॉलर तक मिलेंगे. टॉप से तीन या चार खिलाड़ी एक सीजन में 15 से 16 मिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं. इसमें कोई शक नहीं. मुझे कोई शक नहीं कि यह 2030 तक हो सकता है.’

lalit modi has predicted ipl players will earn 15 16 million usd in a season

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साल 2008 में कौन था आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी?

आईपीएल 2008 के सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने तब 1.5 मिलियन डॉलर दिए थे. आज की बात करें तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था.

ललित मोदी ने देश बनाम फ्रैंचाइजी मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. क्रिकेट के आज के दौर में यह बहस काफी बड़ी हो जाता है. ललित मोदी ने कहा कि आईपीएल की तुलना में कोई दूसरी फ्रैंचाइजी या अंतरराष्ट्रीय टीम इतना लाभ नहीं देती और ऐसे में खिलाड़ियों का बेशक इस ओर रुझान होगा.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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