IPL: टॉप प्लेयर्स को सीजन में मिलेंगे 140 करोड़, ललित मोदी का बड़ा दावा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. यहां खिलाड़ियों को बेशुमार पैसा मिलता है. स्टार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए टीमें काफी पैसा खर्च करती हैं. लगभग हर नीलामी में खिलाड़ियों की खरीद को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनता है. लेकिन आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि इस रकम में काफी इजाफा हो सकता है. ललित मोदी का कहना है कि इस दशक के खत्म होते-होते स्टार खिलाड़ियों को एक सीजन के लिए 15-16 मिलियन डॉलर यानी करीब 140 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. बीते कुछ साल में आईपीएल के दर्शकों और रेवेन्यू में काफी उछाल आया है. और इसके कम होने के कोई आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं.

टीमों के पास होंगे 100 मिलियन डॉलर

हाल ही में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को नए मालिकों ने खरीदा है. और इसके लिए काफी मोटी रकम खर्च की गई है. इस पर भी ललित मोदी ने अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा कि वह वक्त दूर नहीं है जब फ्रैंचाइजी टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 927 करोड़ रुपये तक का पर्स मिल सकता है.

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आज की बात करें तो फ्रैंचाइजी टीमों को खिलाड़ियों की खरीद के लिए अधिकतम 125 करोड़ भारतीय रुपये मिलते हैं. और अगर इसकी तुलना साल 2008 से करें तो रकम लगभग छह गुना ज्यादा है.

खिलाड़ियों को मिलेंगे एक मैच के 9-10 करोड़ रुपये

ललित मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के साथ पॉडकास्ट में उम्मीद जताई कि आईपीएल के अगले मीडिया अधिकार जो 2028 से लेकर 2032 तक होंगे के दौरान भी आईपीएल की कमाई में जबर्दस्त इजाफा हो सकता है.

उन्होंने कहा, ‘आप खिलाड़ियों की कमाई पर पड़े असर को देखिए. खिलाड़ियों पर कुछ खास रकम खर्च करनी पड़ती है. आप देखेंगें कि आईपीएल टीमों का पर्स 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 930 करोड़ भारतीय रुपये तक पहुंच सकता है. एक सीजन में टीमें इतना पैसा खर्च करेंगी. यह टीमों पर लगने वाली बंदिश तक होगी. तो आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी सभी 16 मैच खेलेंगे, उन्हें एक मैच के लिए मिलियन डॉलर तक मिलेंगे. टॉप से तीन या चार खिलाड़ी एक सीजन में 15 से 16 मिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं. इसमें कोई शक नहीं. मुझे कोई शक नहीं कि यह 2030 तक हो सकता है.’

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साल 2008 में कौन था आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी?

आईपीएल 2008 के सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने तब 1.5 मिलियन डॉलर दिए थे. आज की बात करें तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था.

ललित मोदी ने देश बनाम फ्रैंचाइजी मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. क्रिकेट के आज के दौर में यह बहस काफी बड़ी हो जाता है. ललित मोदी ने कहा कि आईपीएल की तुलना में कोई दूसरी फ्रैंचाइजी या अंतरराष्ट्रीय टीम इतना लाभ नहीं देती और ऐसे में खिलाड़ियों का बेशक इस ओर रुझान होगा.