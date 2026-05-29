आईपीएल 2026 के क्वालिफायर-2 में दो बार हुआ टॉस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

GT VS RR IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने- सामने हुई. इस मैच में टॉस के दौरान कन्फ्यूजन देखने को मिला, जिसकी वजह से दो बार सिक्का उछाला गया. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इस दौरान काफी नाराज दिखे.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस के दौरान हेड्स कहा था, मगर सिक्का टेल्स पर गिरा. लेकिन मैच रेफरी प्रकाश भट्ट ने गिल और रवि शास्त्री को बताया कि उन्हें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान की आवाज़ सुनाई नहीं दी. इसके बाद सिक्के को दुबारा उछाला गया. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने दूसरी बार भी हेड्स कहा और सिक्का उनके पक्ष में गिरा. रियान पराग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. हालांकि दो बार टॉस होने से गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल काफी नाराज नजर आए. सोशल मीडिया पर भी इसके बाद हंगामा मचा है.

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टॉस के बाद क्या बोले शुभमन गिल ?

शुभमन गिल ने टॉस के कहा, हम भी पहले बल्लेबाज़ी ही करते, इस विकेट पर पहले ही 40 ओवर का खेल हो चुका है, और अब इसका मिजाज़ बदलने वाला नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से, मुझे नहीं लगता कि रेफरी ने रियान की आवाज़ सुनी.

🚨TOSS DRAMA IN QUALIFIER 2.



-Toss flipped twice in today's GT vs RR qualifier 2 Game. pic.twitter.com/WMgVvEUYwR — U' (@toxifyxe) May 29, 2026

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बिना किसी बदलाव के उतरी है राजस्थान की टीम

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर में प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने एक बदलाव किया है और प्लेइंग-11 में साई किशोर को मौका दिया है.

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज