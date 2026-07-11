IND VS ENG: इंग्लैंड के जाम में फंसी टीम इंडिया, जिसके चलते इतनी देरी से शुरु होगा मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला साउथम्पटन खेला जा रहा है. जो 30 मिनट की देरी से शुरु होगा. क्योंकि भारतीय टीम की बस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी. जिसकी वजह से टॉस और मुकाबले दोनों में देरी हो गई है.

टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होना था. लेकिन भारतीय टीम की बस साउथम्प्टन के भारी ट्रैफिक में फंस गई. टीम के साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी जाम में फंसे रहे. बाद में भारतीय टीम की बस के रोज बाउल स्टेडियम पहुंचने के फोटो सामने आए.

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क्यों देरी से होगा टॉस

इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे आखिरी टी20 मैच में देरी इसलिए होगी. क्योंकि मैच रेफरी खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने से पहले वार्म-अप के लिए पर्याप्त देना चाहते हैं. अब टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे होगा. जबकि मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी.

🚨 Update 🚨



Toss at 7.15 PM IST (2:45 PM local time).



Start of play at 7.30 PM IST (3 PM local time).#TeamIndia | #ENGvIND — BCCI (@BCCI) July 11, 2026

गौरतलब है कि पिछले वर्ष इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक वनडे मैच के दौरान भी खिलाड़ियों को लंदन के ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था. उस समय हैरी ब्रूक और उनके साथी खिलाड़ी साइकिल से स्टेडियम पहुंचे थे. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी.

टी20 सीरीज पहले ही हार चुकी है टीम इंडिया

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज गंवानी पड़ी. जिसके बाद टीम मैनेजमेंट और कप्तान श्रेयस अय्यर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद पहली बार टीम इंडिया टी20 सीरीज खेल रही है. लेकिन अबतक उसको जीत नसीब नहीं हुई हैं. जोकि भारतीय टीम के लिए बड़ी समस्या है. आखिरी मैच में मुकाबला अपने नाम करके भारत सम्मानजनक तौर पर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. वहीं अय्यर को बतौर कप्तान अपने पहले जीत की तलाश होगी.