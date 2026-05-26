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'वे सबसे घटिया किस्म के बदमाश...' खिलाड़ियों के परिवार को गाली देने वालों पर बुरी तरह भड़के आकाश चोपड़ा

आईपीएल 2026 के 68वें मैच में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के हाथ नहीं मिलाने वाला विवाद अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसपर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 26, 2026, 07:07 PM IST

Published On May 26, 2026, 07:07 PM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 07:07 PM IST

आईपीएल 2026 में 22 मई को आरसीबी और एसआरएच के बीच मैच खेला गया. जिसमें विराट कोहली ने एसआरएच के खिलाड़ी ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया. इसपर काफी विवाद देखने को मिला. इस विवाद के बाद हेड के परिवार को ऑनलाइन क्रिकेट फैंस की तरफ से अपशब्द कहे जा रहे हैं. हेड की पत्नी जेसिका हेड ने इसका खुलासा किया है. पूर्व क्रिकेटर और फेमस कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ऐसे फैंस को घटिया किस्म का बदमाश कहा है.आकाश चोपड़ा ने ऑनलाइन खराब व्यवहार के बढ़ते ट्रेंड और खिलाड़ियों के प्रियजनों को खेल की दुश्मनी में घसीटने के लिए ट्रोल्स पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है.

कोहली और हेड विवाद पर क्या बोले आकाश चोपड़ा

पूर्व क्रिकेटर और फेमस कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने एक्स पर लिखा कि जो लोग पत्नियों, बच्चों को गाली देते हैं, वे सबसे घटिया किस्म के बदमाश हैं. कुछ लोग इस कमेंट में भी मिल सकते हैं. वही घटिया लोग अपने या अपने आदर्श के बारे में जरा सी भी बुराई नहीं सहते. दोगले. विराट और हेड के बीच हुए विवाद का जिक्र करें तो उन दोनों के बीच किस बात को लेकर और क्या बहस हुई, इसको लेकर कोई भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. मैच के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे थे, उस समय हेड ने विराट से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था. तब विराट उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए थे. इसके बाद से विराट और हेड का मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बना हुआ है. विराट और हेड का हाथ न मिलाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. जिसके बाद से हेड और उनके परिवारवालों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

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हेड की पत्नी सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका हेड ने द एडवरटाइजर को बताया कि ऐसा लगता है कि विश्व कप के बाद जो बुरा बर्ताव हुआ था. वह फिर से हो रहा है। जब मैं उठी तो मेरे सोशल मीडिया पर ब्लास्ट हो रहा था. हम ठीक हैं लेकिन वे मेरे दोस्तों और परिवार पर हमला कर रहे हैं. जेसिका ने आगे कहा कि वनडे विश्व कप 2023 फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2024 बॉक्सिंग डे टेस्ट सहित बड़े आईसीसी इवेंट्स में भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भी इसी तरह के ऑनलाइन हमले सामने आए थे.

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि इस समय सभी खेलों में मेंटल हेल्थ, नजरिए और हम एक-दूसरे से कैसे बात करते हैं, इस बारे में एक जरूरी बातचीत हो रही है. जुनून हमेशा खेल का हिस्सा रहेगा, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि खेल के पीछे असली लोग और परिवार हैं. उम्मीद है कि इससे एक-दूसरे के लिए और ज्यादा दया और सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा.

Bhaskar Tiwari

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