ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक जड़ा दिया है. ट्रेविस हेड ने खेल के पहले दिन 106 गेंद में अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने खास रिकॉर्ड बनाया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले वह पहले बल्लेबाज बने हैं.

ट्रेविस हेड ने टी ब्रेक के बाद आखिरी सेशन में शतक जड़ा. उन्होंने 106 गेंद में अपनी शतकीय पारी में 14 चौका और एक छक्का लगाया. हेड का भारत के खिलाफ पहला यह किसी भी फॉर्मेट में पहला शतक है. वहीं टेस्ट क्रिकेट में यह उनका छठा शतक है. इससे पहले वह इंग्लैंड के खिलाफ दो, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक-एक शतक लगा चुके हैं.

ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ शतकीय साझेदारी की.

