ट्रेविस हेड ने लगातार दूसरी बार जीता ‘एलन बॉर्डर मेडल’, स्टार्क- मार्श को भी मिला सम्मान

ट्रेविस हेड ने कहा, यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास अब दो ‘एलन बॉर्डर मेडल’ हैं, 20 साल बाद मेरे बच्चे इन्हें देखेंगे और मैं उन्हें इनके बारे में बता सकूंगा.
Published On Aug 07, 2026, 10:47 PM IST
Last UpdatedAug 07, 2026, 10:47 PM IST
Travis head Australia
Travis Head wins Allan Border Medal: ट्रेविस हेड लगातार दूसरी बार ‘एलन बॉर्डर मेडल’ पुरस्कार जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए और ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के इस प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए कड़े मुकाबले में उन्होंने अपने साथी एलेक्स कैरी को बेहद मामूली अंतर से पीछे छोड़ा.
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर से शुक्रवार को आयोजित समारोह में लगातार दूसरा ‘एलन बॉर्डर मेडल’ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हेड ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा, मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य की बात है कि ‘एबी’ (एलन बॉर्डर) स्वयं यहां मौजूद थे, पिछले साल श्रीलंका में हुए समारोह की तुलना में यही सबसे बड़ा अंतर था कि इस बार उन्होंने खुद मुझे यह पुरस्कार प्रदान किया.
उन्होंने कहा, यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास अब दो ‘एलन बॉर्डर मेडल’ हैं, 20 साल बाद मेरे बच्चे इन्हें देखेंगे और मैं उन्हें इनके बारे में बता सकूंगा, दोनों पुरस्कारों में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का योगदान होना भी मेरे लिए बेहद खास है.
29 जनवरी 2025 से आठ जनवरी 2026 तक चली मतदान प्रक्रिया में हेड ने कैरी को केवल एक मत से और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को तीन मत से पीछे छोड़ा.
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हेड अब स्टीव स्मिथ और नाथन लियोन के साथ एक से अधिक बार ‘एलन बॉर्डर मेडल’ पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं. लगातार दो सालों तक यह पुरस्कार जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों में रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, डेविड वॉर्नर और शेन वॉटसन शामिल हैं.
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मिचेल स्टार्क को दिवंगत महान स्पिनर शेन वॉर्न के पिता कीथ वॉर्न ने ‘शेन वॉर्न मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार (टेस्ट क्रिकेट में योगदान के लिए) प्रदान किया. मिचेल मार्श को साल का सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी चुना गया जबकि टिम डेविड ने ‘टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार जीता. महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट टीम के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया औपचारिक पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं कर सका इसलिए अनाबेल सदरलैंड को फरवरी में ‘बेलिंडा क्लार्क मेडल’ पुरस्कार प्रदान किया गया