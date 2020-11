Trending Cricket News: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (IND vs AUS, 1st ODI) के बीच वनडे सीरीज शुरू होने में अब दो दिन से भी कम वक्‍त बचा है। तीन मैचों की इस सीरीज से पहले तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natarajan) ने टीम इंडिया (Team India New Jersey) की नई जर्सी में अपनी पिक्‍चर सोशल मीडिया पर शेयर की।

नटराजन (T Natarajan) ने इंस्‍टाग्राम पर दो फोटो शेयर की और लिखा, “भारतीय टीम की जर्सी (Team India New Jersey) पहनने के खास पलों की खास फीलिंग”। भारत की जर्सी मौजूदा जर्सी से काफी अलग है। साल 1992 के दौर में टीम इंडिया की जर्सी से ये काफी हद तक मेल खाती हुई नजर आती है।

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले टी नटराजन (T Natrajan) को शानदार प्रदर्शन के दम पर ही भारतीय टीम में मौका मिला है। वो वनडे सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं। तीन मैचों की टी20 सीरीज के स्‍क्‍वाड में नटराजन को जगह दी गई है।

That special feel of wearing this special jersey #TeamIndia #TrustInDreams pic.twitter.com/XWD3JAjHHy

— Natarajan (@Natarajan_91) November 25, 2020