Trending Cricket News: सिडनी वनडे में भारतीय टीम की हार के साथ ही सीरीज में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith Catch) ने लगातार दूसरे मुकाबले में शतक जड़ा. खास बात ये है कि इस बार में स्मिथ ने 62वीं गेंद पर ही अपने 100 रन पूरे किए. स्मिथ का एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

स्मिथ (Steve Smith Catch) इस वक्‍त अपनी बल्‍लेबाजी नहीं बल्कि उनके द्वारा लिए गए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के शानदार हवाई कैच के कारण काफी चर्चा में हैं. आईसीसी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस कैच के वीडियो को फैन्‍स के साथ शेयर किया.

390 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान भारतीय टीम ने 60 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने मोर्चा संभाला. दोनों ने साथ मिलकर 93 रन की अहम साझेदारी बनाई. इस साझेदारी को 24वें ओवर में मोइसिस हेनरिक्स ने तोड़ा.

What a screamer of a catch by Steve Smith to get rid of Shreyas Iyer! 🔥🔥🔥 #AUSvINDpic.twitter.com/VjOLpjcdak

— ICC (@ICC) November 29, 2020