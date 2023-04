IPL 2023: ट्रेंट बोल्ट ने IPL में जड़ा खास 'सैकड़ा', ऐसा करने वाले बने न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 32वें मैच में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. राजस्थान रॉयल्स ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया. आरसीबी ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वेन पार्नेल के स्थान पर डेविड विली को टीम में शामिल किया.

आरसीबी की अगुवाई इस मैच में भी कार्यवाहक कप्तान विराट कोहली कर रहे है. आज के मैच में RCB की टीम ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान में उतरी लेकिन कप्तान विराट कोहली के लिए एक बार फिर अनलकी साबित हुई.

राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पहली ही गेंद पर विराट कोहली को आउट कर दिया. कोहली LBW आउट हुए. इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने IPL में 100 विकेट पूरे करते हुए इतिहास रच दिया. बोल्ट IPL में 100 विकेट लेने वाले पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं. IPL में बोल्ट ने 100 में से 46 विकेट पहले 6 ओवरों में और 21 विकेट पहले ओवर में चटकाये हैं.

IPL 2020 के बाद से पारी के पहले ओवर में सर्वाधिक विकेट:

