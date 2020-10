अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हुआ कोरोना तो वीरेंद्र सहवाग बोले-Go Corona Go Corona Go...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) कोविड-19 (COVID-19) पॉजिटिव पाए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. ट्रंप के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की खबर सुनते ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendera Modi) ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. पीएम ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला के शीघ्र स्वस्थ होने और उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं.’

इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी ट्रंप को खास अंदाज में स्वस्थ होने की कामना की है. सहवाग ने संतो की तरह पीले रंग का पोशाक व हाथ व गले में रुद्राक्ष का माला धारण कर ट्विटर पर एक फोटो अलपोड किया है. इसका कैप्शन लिखा है , ‘ ट्रंप को कोविड से निपटने के लिए बाबा सहवाग का आशीर्वाद. गो कोरोना गो कोरोना गो (Go Corona Go Corona Go). ‘

Trump ko Covid se nipatne ke liye Baba Sehwag ka aashirwad. Go Corona Go Corona Go pic.twitter.com/6hVivMU9kY — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 2, 2020

ये पहला मौका नहीं है जब सहवाग ने इस तरह का ट्वीट किया हो. सहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने अंदाज में ट्वीट करते रहते हैं. कुछ ही मिनट में सहवाग की ये संतों की तरह पीले पोशाक वाली फोटो जिसमें वह गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, इंटरनेट पर वायरल हो गया.