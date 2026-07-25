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गौतम गंभीर की किस एक सलाह ने बदली किस्मत ? भारतीय टीम में एंट्री के बाद यश ठाकुर ने खोला राज

भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा, हर स्तर पर अपनी चुनौतियां थीं और मैंने हर मुश्किल को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की, हर कदम आगे बढ़ने पर मुझे बहुत खुशी होती है, मैं अभी उस भावना को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 25, 2026, 01:20 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 01:20 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 01:20 PM IST

Yash thakur

Yash thakur

भारत और जिम्बाब्वे की टीम तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेल रही है. जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम में यश ठाकुर का चयन हुआ है. यश ठाकुर ने टीम इंडिया में चयन के लिए गौतम गंभीर को बड़ा क्रेडिट दिया है. यश ठाकुर ने कहा, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ रहने के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर से मिली सलाह उन्हें उनके इंटरनेशनल सफ़र की शुरुआत में भी गाइड कर रही है, साथ ही, उन्होंने उस इमोशनल पल को भी याद किया जब उन्हें ज़िम्बाब्वे के मौजूदा T20I दौरे के लिए पहली बार नेशनल टीम में चुने जाने की खबर मिली थी.

यश ठाकुर जिन्होंने एज-ग्रुप क्रिकेट से लेकर घरेलू टूर्नामेंट, IPL और इंडिया A तक का सफ़र तय करने के बाद पहली बार टीम इंडिया में जगह बनाई है. ठाकुर ने कहा कि गंभीर ने उन्हें सलाह दी थी कि वे अपनी उन खूबियों पर ही टिके रहें जिनसे उन्हें सफलता मिली है, न कि ऊंचे लेवल पर खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश करें.

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गौतम गंभीर ने क्या दी थी सलाह, यश ठाकुर ने किया खुलासा

ठाकुर ने JioStar से कहा, जब मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ था और गंभीर भाई से मिला, तो पहले दिन से ही उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने तब मुझसे कहा था, तुमने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, तुम्हें पता है कि विकेट कैसे लेने हैं और मैच कैसे जीतने हैं, इसलिए कभी भी अपनी सोच मत बदलना. उन्होंने कहा कि क्रिकेट का लेवल बदलता रहेगा घरेलू से IPL और फिर इंटरनेशनल, लेकिन खुद को या अपनी मुख्य खूबियों को मत बदलना, उसी चीज़ पर टिके रहो जिसने तुम्हें यहां तक ​​पहुंचाया है, अपनी स्किल्स और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो.

दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने कहा कि जब भी उन पर दबाव आया, तो ये शब्द हमेशा उनके लिए आत्मविश्वास का ज़रिया बने रहे. उन्होंने आगे कहा, मैं आज भी उस सलाह को मानता हूं, जब भी मुझे दबाव महसूस होता है, तो मैं उनकी कही बातें याद करता हूं, इससे मुझे ज़मीन से जुड़े रहने और अपने खेल पर फ़ोकस करने में मदद मिली है.

टीम इंडिया में चयन के बाद कैसा था रिएक्शन

ठाकुर ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें नागपुर पहुंचने पर अचानक पता चला कि उन्हें भारत के ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया है. ठाकुर ने याद करते हुए कहा, मैं और हर्ष दुबे अभी नागपुर पहुंचे ही थे, जब मैं अपना सामान लेकर बाहर निकल रहा था, तो मेरे फ़ोन पर लगातार मैसेज आने लगे और दोस्तों के फ़ोन भी आए. उन्होंने मुझे बताया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और मुझे बधाई दी, उस समय मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन चेक किया और पता चला कि मुझे ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया है। यह एक अविश्वसनीय एहसास था.

‘सपने के सच होने जैसा है टीम इंडिया में सेलेक्शन’

भारत के लिए अपना पहला मैच खेलने तक के सफ़र को याद करते हुए ठाकुर ने कहा कि उनके करियर के हर पड़ाव ने उन्हें इस मौके के लिए तैयार किया है. उन्होंने माना कि भारत का प्रतिनिधित्व करने की भावना को शब्दों में बयां करना मुश्किल है और इसे जीवन भर के सपने के सच होने जैसा बताया. उन्होंने कहा, मैंने अंडर-19 क्रिकेट से लेकर रणजी ट्रॉफ़ी, दलीप ट्रॉफ़ी, IPL, इंडिया A और अब भारतीय टीम तक का सफ़र धीरे-धीरे तय किया है.

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‘मैं अभी उस भावना को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता’

उन्होंने कहा कि हर स्तर पर अपनी चुनौतियां थीं और मैंने हर मुश्किल को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की, हर कदम आगे बढ़ने पर मुझे बहुत खुशी होती है, मैं अभी उस भावना को पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जब कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो देश के लिए खेलना उसका सपना होता है, आखिरकार यहां पहुंचकर और भारत की जर्सी पहनकर ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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