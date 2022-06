श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को ICC ने मई महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। मैथ्यूज ने हमवतन असिथ फर्नांडो और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को पछाड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। पाकिस्तान की 21 साल की तुबा हसन को महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया।

एंजेलो मैथ्यूज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं जबकि तुबा ये अवॉर्ड जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर हैं। इससे पहले 3 बार पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेटर ये अवॉर्ड जीतने में सफल रहे थे लेकिन पहली बार पाकिस्तान की किसी महिला क्रिकेटर को इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है।

एंजेलो मैथ्यूज ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 172 की औसत से 344 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से चटंगाव में 199 रन और मीरपुर में 145 रनों की पारी निकली थी। अवॉर्ड जीतने के बाद मैथ्यूज ने कहा, “मैं आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित और खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं असिथ फर्नांडो और मुशफिकुर रहीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं।”

Angelo Mathews – The ICC Men’s Player of the Month for May 2022?

दूसरी तरफ तुबा हसन को इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार डेब्यू करने का ईनाम प्लेयर आफ द मंथ के रुप में मिला। 21 वर्षीय लेग स्पिनर तुबा हसन श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनीं थी। उन्होंने सीरीज में 3.66 की इकॉनमी रेट से कुल 5 विकेट अपने नाम किए थे। कराची में खेले गए इस सीरीज के पहले मैच में उन्होंने महज 8 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे।

Congratulations @TubaHassan_72 on being named the ICC Women’s Player of the Month for May 2022! ??

She had a dream debut last month, picking up three wickets in her first T20I against Sri Lanka ?pic.twitter.com/V9G0pTBSyk

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) June 13, 2022