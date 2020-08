इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग का कहना है कि वह इस बार अनुभवी ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को आउट करने के विवादास्पद तरीके ‘मांकडिंग’को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि उनका मानना है कि यह तरीका ‘खेल भावना’ के अंतर्गत नहीं है. इसके बाद से अश्विन को खेल भावना का पाठ पढ़ाने वाले पोंटिंग ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं. फैंस सोशल मीडिया पर पोंटिंग की जमकर खिंचाई कर रहे हैं.

पिछले साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler)नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन आउट हो गए थे क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) की कप्तानी कर रहे आर अश्विन (R Ashwin) ने तब उनकी गिल्लियां गिरा दी थी जब यह बल्लेबाज गेंद फेंके जाने से पहले क्रीज से बाहर चला गया था.

इस बार अश्विन दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की ओर से खेलेंगे. फैंस पोंटिंग को साल 2008 में सिडनी टेस्ट की याद दिला रहे हैं. जब पोंटिंग अंगुली हवा में लहराकर अंपायर को आउट देने का इशारा कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा पोंटिंग ‘स्प्रिट ऑफ क्रिकेट’ का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये तो आरसीबी को आईपीएल जीतने का तरीका बताने जैसा है.

Ricky Ponting today : Mankad is not within the spirit of the game and will stop R. Ashwin from doing so.

Also Ponting in the 2008 SCG game, showing his spirit of the game by telling the umpire to give OUT : pic.twitter.com/5CMUfH29un

— SR (@iamsagarcastic) August 19, 2020