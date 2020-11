सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आईपीएल (IPL 2020) में लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाने के कारण चर्चा में हैं. फैन्‍स भारतीय टीम मैनेजमेंट की इतने प्रतिभावान खिलाड़ी को मौका नहीं देने के कारण आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण वो अचानक फैन्‍स के निशाने पर आ गए.

आईपीएल के दौरान चोटिल हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को बीसीसीआई ने पहले पूरे ऑस्‍ट्रेलिया दौरे से ही बाहर कर दिया था. फिर बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि रोहित केवल 70 प्रतिशत तक ही ठीक हुए हैं. उन्‍हें वनडे और टी20 टीम से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया और टेस्‍ट टीम में जगह दी गई. हिटमैन आईपीएल के दौरान अपने अंतिम दो मैचों में खेलते नजर आए थे.

रोहित शर्मा को लेकर हुई इस बड़ी गलती पर फैन्‍स बीसीसीआई और विराट कोहली की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच सूर्यकुमार यादव फैन्‍स द्वारा बीसीसीआई और विराट के खिलाफ पोस्‍ट किए गए एक मीम को लाइक कर फंस गए. फैन्‍स ने सूर्यकुमार यादव की जमकर खिंचाई की. तंग आकर यादव को अपना लाइक हटाना पड़ा.

Those who supported@suryakumar yadav. Look at the respect that he gives to the Indian Captain. Now u all will realise who is SKY. https://t.co/GLvnhKOZi1

