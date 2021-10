IPL 2022 से दो नई टीमें- BCCI ने टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने की बढ़ाई तारीख

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आईपीएल के नए सीजन से अपनी विश्व प्रसिद्ध टी20 लीग में दो और नई टीमों (Two New Franchise in IPL) को जोड़ने की घोषणा पहले ही कर चुका है. बोर्ड इसके लिए टेंडर दस्तावेज जारी कर चुका है, जिन्हें खरीदने की प्रक्रिया भी चालू है. वह इन दस्तावेजों की ब्रिक्री 20 अक्टूबर तक होनी तय थी. अब बीसीसीआई ने इसे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्वस्त सूत्रों ने उसे जानकारी दी है कि दो नई फ्रैंचाइजियों में प्रत्येक की कीमत 3500 करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी.

आईपीएल की संचालन परिषद ने 31 अगस्त को 10 लाख रुपये के निविदा शुल्क (जिसे वापस नहीं किया जाएगा) के भुगतान पर ‘निविदा आमत्रंण’ (आईटीटी) दस्तावेज जारी किया था. इसे पहले 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था.

बीसीसीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘विभिन्न इच्छुक कंपनियों के अनुरोध को देखते हुए आईटीटी दस्तावेज खरीदने की तारीख को और बढ़ाकर अब 20 अक्टूबर 2021 तक करने का फैसला किया गया है.’

बीसीसीआई की योजना 2022 आईपीएल चरण में दो और टीमों को जोड़ने की है और इनके अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे से होने की उम्मीद है. पता चला है कि बड़े व्यावसायिक घराने जैसे कोटक ग्रुप, ओरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप, बिड़ला ग्रुप और अडानी ग्रुप आईपीएल में टीम खरीदने के इच्छुक हैं ,जो फिलहाल अभी आठ टीमों का टूर्नामेंट है.

बीसीसीआई कम से कम 7000 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीद कर रहा है. हालांकि प्रत्येक टीम का आधार मूल्य 2000 करोड़ रुपये रखा गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तीन दल के समूह को बोली लगाने की अनुमति दी है.

नई टीमों की घोषणा दुबई में 25 अक्टूबर को किए जाने की उम्मीद है, जिससे एक दिन पहले भारत T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा.

(इनपुट: भाषा)