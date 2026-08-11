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अफगानिस्तान की जीत से टूटी कैरेबियाई टीम को लगा झटका, वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए खेलना होगा क्वालीफाइंग टूर्नामेंट

अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही अफगान टीम ने ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है

Edited By : Sameer Tiwari |Aug 11, 2026, 12:02 PM IST

Published On Aug 11, 2026, 12:02 PM IST

Last UpdatedAug 11, 2026, 12:02 PM IST

वनडे विश्व कप के शुरुआती दो संस्करणों की विजेता रही वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेलना होगा.

वेस्टइंडीज भारत में हुए वनडे विश्व कप 2023 का हिस्सा नहीं थी. टीम विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। यह पहला मौका था, जब वेस्टइंडीज वनडे विश्व कप इतिहास का हिस्सा नहीं बनी थी और इसी वजह से टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई.

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वनडे रैंकिंग की शीर्ष 8 टीमें

30 सितंबर 2026 तक आईसीसी वनडे रैंकिंग की शीर्ष 8 टीमें (मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर) विश्व कप 2027 के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएंगी. अब तक वनडे विश्व कप के लिए जगह बना चुकी टीमों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल हैं। अफगानिस्तान ने भी आयरलैंड पर लगातार 2 वनडे मैचों में जीत हासिल कर विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

ऐसे मिलेगी एंट्री

वेस्टइंडीज को विश्व कप 2027 में जगह बनाने के लिए अगले साल फरवरी में होने वाले क्वालीफायर खेलना होगा और जीत दर्ज करनी होगी। क्वालीफायर के विजेता को 2027 विश्व कप के दूसरे राउंड में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें सुपर सीरीज नाम का पहला राउंड खेलेंगी। उस ट्राई-सीरीज की टॉप टीम फिर दूसरे राउंड में जाएगी.

क्वालीफायर में 30 सितंबर, 2026 तक वनडे रैंकिंग में सबसे नीचे की दो, नॉन-होस्ट पूर्ण सदस्य (आयरलैंड और वेस्टइंडीज), क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की शीर्ष चार टीमें और वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ की टॉप चार टीमें शामिल हैं. इस प्लेऑफ में सीडब्ल्यूसी लीग 2 की सबसे नीचे की चार टीमों के साथ-साथ चैलेंज लीग की चार टीमें हिस्सा लेंगी. इन आठ टीमों के प्लेऑफ से टॉप चार टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आगे बढ़ेंगी. फॉर्मेट अभी तय नहीं किया गया है. चैलेंज लीग में 12 टीमें हैं, जिन्हें छह-छह के दो पूल में बांटा गया है. हर टीम साइकिल में तीन राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट खेलेगी. हर पूल से टॉप दो टीमें वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ में आगे बढ़ेंगी.

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

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